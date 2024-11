Señores del Gobierno: se les agradece la preocupación y también sus aciertos en el manejo de la crisis, pero por favor no exagerar ni sobreactuarse, (suficiente tenemos con el Presidente todos los días por la tele). Si somos tan adultos y tan mayores merecemos un mínimo respeto por nuestra capacidad para cuidarnos. Sin esperar privilegios.

Lo que más choca de esta medida es la presunción de que los mayores de 70 somos unos incautos adolescentes que no sabemos protegernos, o que vamos a salir a la calle a abrazarnos, aglomerarnos y a contagiarnos.

Lo que resulta denigrante es un tan drástico confinamiento que, sin garantía sobre su real eficacia, vulnera derechos elementales y la propia dignidad de la población más adulta. A los genios que inspiraron la medida no parece importarles el deterioro físico y psicológico que sufre un viejo enclaustrado, ni cómo esto afecta sus relaciones familiares . Para no hablar de las endebles bases jurídicas de este enjaulamieto por decreto. “Aislar a los ancianos dizque para protegerlos es éticamente inaceptable” dijo la sabia Ángela Merkel.

Hay que entender que el drama mayor de esta pandemia es el de la población más vulnerable que ha perdido todo, y no las afugias de ancianos acomodados. Y vale la pena recordar las recientes palabras del Premio Nobel de Química, Michael Lewitt, cuando advierte que no es necesario sacrificar la calidad de vida de las personas con cuarentenas mal concebidas, que agudizan el daño social y no salvan a nadie.

Vea el video del reportaje de SEMANA rebeldes con canas