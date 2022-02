A Senobia Marulanda le dijeron que no querían ver a la Coalición de la Esperanza en la Universidad Tecnológica de Pereira y le lanzaron una papa bomba. Ella, por fortuna, está fuera de peligro.

“Me dolió que los jóvenes no escucharan a Fajardo”: habla la líder víctima de explosivo en la UTP

Amaneció con dolor, con su rostro algo hinchado y una leve incomodidad. Senobia Marulanda, la líder que hace parte del equipo de Sergio Fajardo, fue víctima de una papa bomba este jueves por parte de un grupo de cinco jóvenes que impidieron que el candidato presidencial ingresara a la Universidad Tecnológica de Pereira y no sale del asombro por lo ocurrido.

Ella, según cuenta, no es profesional, pero sí una líder incansable que ha luchado por los jóvenes de su región. Por ello, le produce tristeza que un joven, con su rostro cubierto con una capucha, se acercara hacia ella y le lanzara un explosivo que cayó a menos de cinco metros. Todo porque portaba la camiseta de la Coalición de la Esperanza. “Nos los queremos acá”, le dijeron. Ella se retiró hacia un lado y se sentó a escasos metros. Y ahí la atacaron con una papa bomba.

“Solo escuché la onda y como una bola que me pegó en la cara. Fue un momento de mucho impacto, lo primero que hice fue cubrir mi cabeza”, recuerda. Se tocó su rostro, pero no tenía sangre. Sin embargo, el “cimbronazo no tiene explicación. Eso duele”, expresa.

Senobia, quien solo lloraba en el momento, lleva diez años apoyando a Fajardo, es una líder fuerte de la Alianza Verde y hoy hace esfuerzos por la coalición de centroizquierda. Su papel este jueves era servir de avanzada, es decir, arribar antes que el candidato para ultimar los detalles de la charla académica y política que el antioqueño sostendría con un grupo de estudiantes de la UTP que así lo solicitaron.

Marulanda, en medio del aturdimiento, alcanzó a llamar al grupo que acompaña a Sergio Fajardo para advertirles que no ingresaran a la Universidad Tecnológica, pero era tarde. El candidato paisa ya estaba entrando al claustro académico y se encontró con los cinco jóvenes encapuchados que le impidieron su ingreso.

Ella fue atendida por los médicos de la UTP, para quien solo tiene agradecimiento. “Fui bien atendida”, reconoce. Entre tanto, Fajardo intentaba dialogar con los cinco encapuchados que impidieron su paso.

El matemático, que estaba en una vía interna que comunica el Jardín Botánico de la universidad con el área administrativa, se quitó su tapabocas e intentó dialogar y manejar el asunto por su experiencia como académico universitario. Sin embargo, los encapuchados le pidieron que se callara y se retirara con urgencia.

El candidato, junto con su equipo de trabajo, no tuvo otra alternativa que salir de la institución, mientras los hombres lo acompañaron hasta el lugar de ingreso.

Tremendo susto se llevó Senobia ayer, pero acá sigue trabajando con nosotros como hace más de 10 años. Siempre alegre y cariñosa. pic.twitter.com/E74bCRUF8w — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 18, 2022

En su camino, uno de los profesores se acercó al matemático y le dijo que no era su candidato presidencial, pero rechazó lo ocurrido. Lo consideró un hecho antidemocrático. Otros estudiantes se fueron acercando, se excusaron en nombre de la universidad y afirmaron que era una lástima lo ocurrido.

“Para mí es muy triste lo ocurrido, todos tenemos derecho de manifestarnos, es una universidad. No debieron sacarlo de la institución, hay que respetar. Me dolió que los jóvenes no escucharan a un candidato que promueve la lucha por la educación”, concluyó Senobia, quien por fortuna está fuera de peligro.

Mientras a Fajardo lo sacaron hombres encapuchados de la UTP, el senador Gustavo Bolívar asistió esta semana a una charla con estudiantes que ocurrió sin contratiempos.