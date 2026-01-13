Nación

Medicina Legal terminó con los estudios forenses tras el accidente de Yeison Jiménez. ¿Qué dijo el instituto?

Los cuerpos del resto de ocupantes de la avioneta también fueron entregados a sus familiares. 

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 8:31 p. m.
El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.
El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá. Foto: Instagram @Yeison Jiménez - Semana

Un doloroso capítulo se completó en el accidente que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez. Medicina Legal confirmó que los estudios de necropsia a los cuerpos terminaron y se procedió a la entrega total de los mismos.

Fueron varios los análisis que se practicaron a los cuerpos de todas las víctimas tras el accidente. El cuerpo del cantante y sus acompañantes fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y en la sede principal del Instituto de Medicina Legal se realizaron todos los procedimientos que resultan necesarios en el propósito de avanzar en la investigación.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) informa que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá”, dijo Medicina Legal.

Gracias a esos estudios forenses se logró la plena identificación de todos los cuerpos que fueron recuperados en el lugar de los hechos, luego de la extracción que hicieron los investigadores del CTI de la Fiscalía en situaciones bastante complejas, dada la gravedad del accidente.

Nación

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Nación

Iván Cepeda radicó ante la Corte Suprema el recurso de casación contra el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Nación

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Nación

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

Nación

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Gente

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; confirman horas oficiales y detalles finales del adiós al cantante

Gente

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

“Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de la totalidad de los cuerpos ingresados a la entidad. Una vez finalizado el abordaje, todos los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en coordinación con las autoridades”, dijo Medicina Legal.

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Luego de la plena identificación y de establecer como certeza la causa de la muerte de todas las víctimas del accidente, Medicina Legal dio por completa su participación en la investigación y procedió con la entrega de los cuerpos a sus familiares.

“Con esta entrega, el Instituto da por concluida su intervención y expresa un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. La entidad reafirma que en el desarrollo de sus funciones actúa con celeridad y diligencia en todos los casos, teniendo en cuenta que los tiempos y resultados de cada proceso están determinados por las particularidades y circunstancias propias de los hechos”, señaló el instituto forense.

Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente.
Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente. Foto: API - TikTok fer.torres87

La Fiscalía también advirtió que se abrió la investigación formal para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de estos hechos y entregar un reporte detallado no solo con las causas de la muerte de las víctimas, sino en el propósito de establecer elementos adicionales que hubiesen provocado el fatal accidente.

Más de Nación

ED 2231

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Iván Cepeda

Iván Cepeda radicó ante la Corte Suprema el recurso de casación contra el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.

Medicina Legal terminó con los estudios forenses tras el accidente de Yeison Jiménez. ¿Qué dijo el instituto?

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Salario Mínimo 2026

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

María Alejandra Vallejos y la revista creada por la guerrilla.

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Noticias Destacadas