Medicina Legal terminó con los estudios forenses tras el accidente de Yeison Jiménez. ¿Qué dijo el instituto?

Un doloroso capítulo se completó en el accidente que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez. Medicina Legal confirmó que los estudios de necropsia a los cuerpos terminaron y se procedió a la entrega total de los mismos.

Fueron varios los análisis que se practicaron a los cuerpos de todas las víctimas tras el accidente. El cuerpo del cantante y sus acompañantes fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y en la sede principal del Instituto de Medicina Legal se realizaron todos los procedimientos que resultan necesarios en el propósito de avanzar en la investigación.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) informa que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá”, dijo Medicina Legal.

Gracias a esos estudios forenses se logró la plena identificación de todos los cuerpos que fueron recuperados en el lugar de los hechos, luego de la extracción que hicieron los investigadores del CTI de la Fiscalía en situaciones bastante complejas, dada la gravedad del accidente.

“Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de la totalidad de los cuerpos ingresados a la entidad. Una vez finalizado el abordaje, todos los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en coordinación con las autoridades”, dijo Medicina Legal.

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Luego de la plena identificación y de establecer como certeza la causa de la muerte de todas las víctimas del accidente, Medicina Legal dio por completa su participación en la investigación y procedió con la entrega de los cuerpos a sus familiares.

“Con esta entrega, el Instituto da por concluida su intervención y expresa un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. La entidad reafirma que en el desarrollo de sus funciones actúa con celeridad y diligencia en todos los casos, teniendo en cuenta que los tiempos y resultados de cada proceso están determinados por las particularidades y circunstancias propias de los hechos”, señaló el instituto forense.

Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente. Foto: API - TikTok fer.torres87

La Fiscalía también advirtió que se abrió la investigación formal para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de estos hechos y entregar un reporte detallado no solo con las causas de la muerte de las víctimas, sino en el propósito de establecer elementos adicionales que hubiesen provocado el fatal accidente.