Gente

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Alejandro Jiménez compartió unas palabras sobre lo vivido con su hermano.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

13 de enero de 2026, 5:18 p. m.
Alejandro y Yeison Jiménez
Alejandro y Yeison Jiménez Foto: Instagram @alejojimenez1718

La muerte de Yeison Jiménez conmocionó a miles de personas en Colombia, precisamente por la forma en la que se dieron los hechos el pasado 10 de enero de 2026. La avioneta de Yeison Jiménez sufrió un accidente en Boyacá, quitándole la vida a seis personas, incluido el artista popular.

Esta situación despertó toda clase de reacciones en plataformas digitales, donde las personas expresaron su sentido pésame al ver que la familia estaba afectada por la tragedia. Muchos enviaron sus mensajes, con el fin de acompañar en este momento de tristeza.

Uno de los que se pronunció a través de redes sociales fue Alejandro Jiménez, hermano del cantante, quien expresó su nostalgia al saber que nunca más vería a la estrella musical. Su mensaje en redes, junto al de su hermana, evidenció la huella que dejó en su vida, precisamente por una conversación que tuvieron días atrás.

Él era Fernando Torres, piloto que voló la avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

El familiar comentó que publicaba eso con las fuerzas que había adquirido con el pasar de las horas, ya que solamente le quedaban los recuerdos en el corazón.

Gente

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Gente

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

Gente

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Gente

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

Gente

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Gente

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Gente

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Gente

Confirman homenaje póstumo gratuito a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: fecha, hora y detalles del último adiós

Gente

Él era Fernando Torres, piloto que voló la avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte”, comentó en el post que realizó.

“Caminas conmigo aunque no te vea, me cuidas aunque no te escuche y me das fuerza incluso en los días más oscuros. No fue un adiós, hermano… fue un hasta luego lleno de lágrimas y amor. Hasta que el tiempo nos vuelva a unir y pueda abrazarte una vez más. Te extraño más de lo que las palabras puedan decir, pero te amo más de lo que el tiempo podrá borrar”, agregó en el mismo espacio.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fanáticos y allegados del fallecido cantante fue un detalle que soltó en su texto, al referirse a una promesa que no cumplieron, que habían hecho días antes del accidente.

Nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías”, afirmó.

Por el momento siguen avanzando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y así precisar qué sucedió con la aeronave.

Más de Gente

Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño compartieron durante muchos años.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Alejandro y Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Aída Victoria Merlano relató cómo Yeison Jiménez la ayudó en su segunda condena.

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

El actor fue directo y tajante en sus declaraciones en contra de las políticas antimigratorias

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Yeison Jiménez y Hassam

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente.

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Memes por estreno de 'La casa de los famosos'

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Yeison Jiménez

Confirman homenaje póstumo gratuito a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: fecha, hora y detalles del último adiós

Ella es Danitza Pilco la promesa del cine peruano que terminó detenida por la muerte de su pareja"

Ella es la joven actriz acusada de asesinar a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión

Noticias Destacadas