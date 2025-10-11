Suscribirse

Megaoperativo contra el crimen en Buenaventura deja 39 capturados y casi 3 toneladas de droga incautada

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó resultados de la operación.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 4:22 p. m.
No
La Policía Nacional se tomó varios frentes en Buenaventura para combatir los delitos que impactan a los habitantes de ese municipio. | Foto: No

La extorsión sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto en Colombia y se continúa ejecutando desde las cárceles del país, por eso la Policía, el Ejército y la Armada realizaron un megaoperativo para combatir este flagelo en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta en X que “la acción se desarrolló en comunas priorizadas, ejes viales, el centro carcelario y el centro transitorio “Marte” de Buenaventura. Entre los capturados están alias Jaime, explosivista criminal, y alias Peluca, del cártel del ELN”.

Hay que recordar que el departamento del Valle del Cauca ha sido blanco del plan pistola contra dragoneantes del Inpec en Cali y Palmira, donde fueron asesinados dos funcionarios de esa entidad, por lo que esta operación también impactaría los intereses criminales de quienes están detrás de estos atentados.

El ministro Sánchez informó que este megaoperativo dejó la incautación:

•2,9 toneladas de estupefacientes

•18 armas de fuego

•757 cartuchos y 7 granadas

•26 celulares, 4 motocicletas y 120 armas cortopunzantes

•2 contenedores de mercancía ($18,5 millones) y una retroexcavadora ($650 millones).

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
Ministro de defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“A Buenaventura le decimos con hechos: no están solos. Con la Fuerza Pública desplegada y el respaldo de la ciudadanía, seguimos defendiendo la vida y la esperanza”, advirtió el ministro de Defensa.

Estos resultados se lograron, al tiempo que uniformados de la Armada Nacional, interceptaron en aguas del Pacífico, una embarcación que transportaba una tonelada de estupefacientes, avaluada en más de 11 millones de dólares.

Contexto: Siete policías capturados por, presuntamente, quedarse con $210 millones recuperados tras un robo en Buenaventura

En esa operación de interdicción fueron capturados dos hombres de nacionalidad colombiana que terminaron en las instalaciones de Guardacosta de Buenaventura, donde identificaron que la droga representaba 725 kilos de marihuana y 143 de cocaína.

Este último megaoperativo en ese municipio del Valle del Cauca, según la Policía, representa un golpe contundente contra las estructuras que delinquen en el departamento, las redes logísticas del narcotráfico y la minería ilegal que ejecutan grupos armados ilegales, como el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

Las autoridades también confirmaron que durante los allanamientos lograron capturar a alias Jaime y Peluca, quienes serían los presuntos integrantes de grupos armados organizados que siembran el terror en Buenaventura y expanden sus tentáculos criminales a varios municipios del Valle del Cauca.

