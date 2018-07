Mia Khalifa, la actriz porno a la que señalaron de ser la hija negada de Petro

Gustavo Petro tuvo que desmentir esta mañana la relación familiar con una supuesta hija que, según una publicación en redes sociales, él no había reconocido. Se trataba de un mensaje en el que aseguraban que el aspirante de la Colombia Humana no había respondido por una hija que hoy habría manifestado su apoyo a Iván Duque.

Aunque muchos reconocieron quién era esa mujer, otros replicaron con ingenuidad o a propósito la publicación. La realidad es que la imagen corresponde a Mia Khalifa, una reconocida estrella del cine para adultos.

Le recomendamos: La hija no reconocida de Petro, otra mentira de la campaña

Khalifa, de origen libanés, empezó en la industria del contenido para mayores en el 2014, 14 años después de haber emigrado a los Estados Unidos. Creció en el mundo de la pornografía rápidamente y se convirtió en una de la actrices más buscadas en los sitios web de este tipo de vídeos.

Pero su ascendente carrera se vino en picada cuando empezó a recibir mensajes de grupos rebeldes que amenazaban con decapitarla. A sus 24 años Khalifa denunció que constantemente le llegaban sentencias en sus redes sociales en la que le advertían que se había convertido en un objetivo.

“Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos... Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando", aclaraba cuando se le preguntaba sobre cómo recibía las amenazas.

Le puede interesar: “Las noticias falsas son solo un síntoma de un problema más grave”

Sus escenas, tan aclamadas en los consumidores de pornografía, no gustaban para nada en el Medio Oriente. Las películas que alcanzaban en cuestión de minutos miles de visitas, recibían el rechazo de su territorio de origen.

Hace tres años, empezaron a llover críticas. La exactriz protagonizó un video en el que aparecía con con un hijab. Inmediatamente tuvo que salir en su defensa ante los cuestionamientos de quienes se sintieron ofendidos por su vestuario. “Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hijab eran satíricas”, le dijo en su momento al ‘Washington Post’.

Puede leer: "No hago parte de sectas satánicas", Petro aclara este y otros "engaños"

La reproducción, creación, venta y publicación de contenidos eróticos está prohibida en la mayoría de los países musulmanes, la actriz fue catalogada como una “desgracia”.

Desde entonces, ha recibido todo tipo de ataques. En una ocasión, su perfil en Instagram fue hackeado por piratas árabes. Sus fotografías fueron reemplazadas por banderas de Arabia Saudita y aprovecharon para dejarle más advertencias.

Y así ha sucedido con su imagen. Aunque se haya retirado de las pantallas, su rostro sigue siendo utilizado para todo tipo de montajes. Desde mensajes motivacionales, frases filosóficas y el reciente caso de su supuesto vínculo familiar con el candidato presidencial, que resultó siendo falso.

Le sugerimos: Petro responde sobre el ataque de las abejas

Aunque muchos han han tomado la publicación como una broma típica del momento que atraviesa el país. Para otros, la acusación que recae sobre el exalcalde es grave, pues en la era de la desinformación y las noticias falsas los ciudadanos podrían darle crédito.

Petro, salió en la mañana a desmentir el comentario y culpó al expresidente Uribe de querer destruir su liderazgo. “A este grado de degradación llegó Uribe y su campaña. (...) Quien sustente su gobierno sobre la mentira sólo destruirá a Colombia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A este grado de degradación llegó Uribe y su campaña



Queriendo destruir mi liderazgo y mi vida en favor del cambio y la justicia terminan construyendo una campaña basada en la mentira



Quien sustente su gobierno sobre la mentira sólo destruirá a Colombia

pic.twitter.com/Z9BF4greIw — Gustavo Petro (@petrogustavo) 11 de junio de 2018



Sus seguidores han hecho lo mismo. “1. Suben a facebook información sobre la supuesta hija de Petro, por la cual él nunca quiso responder. 2. La han compartido 4.329 indignados. 3. Enfurecidos atacan a ese padre irresponsable. 4. Mia Khalifa, estrella del porno, ignora que tiene papá colombiano”, lo defendieron desde una cuenta.

Puede leer: Las mentiras detectadas por SEMANA en estas elecciones