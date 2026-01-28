Nación

Momento en el que el gobernador de Norte de Santander confirma en SEMANA accidente de avión de Satena

La aeronave con 15 ocupantes se estrelló en la región del Catatumbo.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:40 p. m.
Confirman accidente de avioneta de Satena con 15 ocupantes en Norte de Santander. Imagen de referencia.
Confirman accidente de avioneta de Satena con 15 ocupantes en Norte de Santander. Imagen de referencia. Foto: Cortesía - Satena / API

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó en SEMANA la tragedia aérea que enluta al país. El mandatario departamental reportó que la comunidad de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, llegó hasta el punto donde se había accidentado la aeronave.

De acuerdo con el relato del campesino que le dio a las autoridades, el avión estaba completamente destrozado y había varios cadáveres en la zona. Luego se confirmó que no había sobrevivientes.

“Lamentablemente debemos informar que en el municipio de La Playa, en una vereda y en un predio de reserva de la Alcaldía, ya nos llegaron las primeras imágenes, fue encontrada la avioneta e informar que al parecer no hay sobrevivientes”, indicó el gobernador.

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes.
Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes. Foto: Redes sociales

Satena reportó, antes de confirmarse el siniestro aéreo, que la aeronave había salido de Cúcuta hacia Ocaña. “El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero”, indicó la aerolínea.

Tras haber perdido el contacto con el avión, se activaron los protocolos de búsqueda por parte de los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas del país, así como del Ejército y la Policía.

Luego de confirmarse la infortunada noticia, Satenareaccionón a través del siguiente comunicado de prensa:

-SATENA, la aerolínea de los colombianos, informa a la opinión pública que el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belé reportóo la ubicación de la aeronave accidentada de matrícula HK4709 en área especial de ese corregimiento.

Primeras imágenes del avión de Satena estrellado en Norte de Santander
Primeras imágenes del avión de Satena estrellado en Norte de Santander Foto: cortesía

-Al momento se inició el desplazamiento de una comisión de rescate al lugar del siniestro para identificar el estado de los pasajeros.

Así mismo, y en el marco de las labores de atención y seguimiento al vuelo NSE 8849, se comparte el manifiesto de las personas que se encontraban a bordo de la aeronave, conforme al registro oficial previo al despegue.

Pasajeros

1. María Álvarez Barbosa 2. Carlos M. Salcedo 3. Rolando Peñaloza Gualdrón 4. María Díaz Rodríguez 5. Maira Avendaño Rincón 6. Anayisel Quintero 7. Karen Parales Vera 8. Anirley Julio Osorio 9. Gineth Rincón10. Diógenes Quintero Amaya 11. Natalia Acosta Salcedo 12. Maira Sánchez Criado13. Juan Pacheco Mejía

Tripulación

  1. Capitán Miguel Vanegas 2. Capitán José de la Vega

