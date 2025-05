“De que no existen enriquecimiento, sino que hubo fue un endeudamiento que no era ilícito porque la señora Patricia Gil no era ninguna ni es ninguna delincuente y es una persona sin ninguna clase de antecedentes y es una persona que tiene capacidad económica para prestarle el dinero a Nicolás y que no tiene relación alguna con el hecho de ser servidor público”, dijo el abogado.

“Porque no se trataba de decir que se colaboraba con la justicia para conseguir algunos fines personalísimos de ella, si no se trataba de desprestigiar la justicia y de conseguir una economía procesal que aquí no se tiene y que no se tendrá, porque la defensa Nicolás Petro no va a preacordar nada con la Fiscalía. La defensa Nicolás Petro dará la batalla y pondrá su último esfuerzo para demostrar el sesgo institucional, para demostrar la afectación que se le hizo a la justicia en este caso”, señaló el abogado.