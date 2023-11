“No es para insultarlo así”: fuerte respuesta al presidente Petro de Patricia Bullrich, cerebro del triunfo de Javier Milei en Argentina

Milei, un economista de 53 años de edad que recién en 2021 incursionó en la política con su partido La Libertad Avanza, agradeció el apoyo que le dieron para el balotaje el expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio. “Todos los que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hicieron antes, no importan las diferencias”, aseveró Milei.

Sobre el particular, Patricia Bullrich señaló: “Me pareció un poco pasado de tono el tuit del presidente colombiano, con todo respeto para los colombianos. El presidente no estuvo a la altura de un presidente que tiene que saludar al presidente de la Argentina electo, catalogándolo, diciendo que había ganado la ultraderecha. Me parece que es una politización de las relaciones de Colombia con Argentina que no tienen que tener. Es una relación de amistad, es una relación de años, de siempre y nosotros creemos que no está dentro de la línea de lo que ha sido la Argentina, un peronismo de izquierda. Es un libertario con otra cabeza de que hacer con la economía, con la libertad, pero no es para insultarlo así y catalogarlo de ultraderecha porque no lo es”.