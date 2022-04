Ojo: estos son los requisitos que se mantienen vigentes para que viajeros ingresen a Colombia

A pesar de que el gobierno nacional impuso nuevas normas para los viajeros que llegan al país, esto refiriéndose a las medidas para contener la pandemia de la covid-19 en el territorio nacional. Así entonces, siguen siendo necesarias algunas de las medidas más utilizadas a nivel mundial en los aeropuertos.

Una de las más importantes que se mantiene es la presentación de un carné de vacunación con un esquema completo, aunque anteriormente se hacía la especificación desde el Ministerio de Salud, que aseguraba que este documento era válido para entrar al país cuando haya pasado más de 15 días de la última aplicación del biológico.

Sin embargo, ante las exigencias de este lunes 25 de abril, el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que era necesaria la presentación del carné, sin embargo, no confirmó que este estaba condicionado a una tiempo específico entre dosis para que fuera válido ante las autoridades migratorias.

“Ampliamos a personas no vacunadas que podrán entrar a Colombia”, confirmó el jefe de cartera, haciendo referencia a una de las nuevas medidas para aquellos que no tienen un esquema completo de inoculación, así entonces, deberán presentar una prueba PCR no mayor a 72 horas de haberse tomado, o una prueba de antígenos no mayor a 48 horas.

“Sentimos que con la alta cobertura que tenemos y la alta inmunidad, obviamente toda llegada de países donde hay afectación es riesgo, pero ya hay un avance de inmunidad en los colombianos que nos protege y nos permite tener actividad económica y social que nos ha permitido una recuperación importante”, aseguró el ministro Ruiz ante las nuevas medidas, recalcando que con las cifras del virus en el país se podía permitir la flexibilización en la llegada de extranjeros, además, para resaltar la economía.

Así entonces, estas serían las únicas medidas que se mantienen para aquellos que quieran entrar al país, luego de haberse quitado el resto de restricciones que incluso, podían llegar a evitar la entrada al país de algunas personas que provengan de países con altos niveles de contagio.

Al respecto del uso de tapabocas en espacios como aeropuertos y aviones, el funcionario aseguró que era necesario mantener este elemento de protección en espacios que puedan representar un riesgo. “Debemos entrar en una lógica de un uso inteligente y racional del tapabocas”, aseguró Ruiz.

El presidente Iván Duque, en medio de su intervención en la que informaba a la ciudadanía sobre el levantamiento del uso de tapabocas en todo el territorio nacional, insistió en las mismas medidas que mantuvo el ministro de salud.

“Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, dijo puntualmente este lunes 25 de abril el primer mandatario.

El presidente de Colombia también anunció que, a partir del primero de mayo, se va a derogar el Decreto 1615 de 2021 que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes asisten a eventos públicos y privados de carácter masivo.

“Y por supuesto también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos, y como lo dije anteriormente, eventos masivos”, señaló el presidente Duque.