Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 24 al 26 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el reporte oficial para el fin de semana del 24 al 26 de abril.

Así estará el clima en Medellín durante este viernes, 24 de abril: esto es lo que dice el pronóstico del Ideam

Según el organismo, se proyecta un incremento gradual de las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, con una incidencia particular en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina. Las autoridades meteorológicas advierten que la jornada con mayor volumen de agua será el sábado 25 de abril.

En cuanto al comportamiento térmico, las temperaturas máximas más altas se concentrarán en sectores del oriente de la región Caribe, con una posible intensificación del calor durante las horas de la tarde.

Por su parte, Bogotá experimentará un clima húmedo con lluvias vespertinas que iniciarán en el sur y oriente, extendiéndose al resto de la ciudad durante el sábado y domingo, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y 19 °C.

Reporte diario

Para este viernes 24 de abril, el Ideam prevé lluvias moderadas y fuertes acompañadas de actividad eléctrica en los departamentos de Guainía y Vaupés, así como en los piedemontes de Putumayo, Caquetá, Meta y Casanare.

El país registra una jornada marcada por cielos mayormente nublados y lluvias de variada intensidad en distintas regiones, según el pronóstico meteorológico nacional. Foto: Getty Images

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en el oriente de Antioquia, el Eje Cafetero y los Santanderes. En el área insular de San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas ocasionales.

Fin de semana

El sábado 25 de abril se mantendrá la tendencia de humedad en amplios sectores del país. Los mayores acumulados de agua se registrarán en Arauca, Meta y Casanare, extendiéndose hacia el centro de la región Andina.

En las regiones Pacífica y Caribe, las lluvias se concentrarán en el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, además de amplios sectores de Chocó y el Valle del Cauca. En el resto del país, la persistencia de lluvias ligeras marcará la jornada.

Clima del domingo 24 de abril. Foto: Ideam

Para el domingo 26 de abril, el pronóstico indica un desplazamiento de las precipitaciones hacia el norte y el occidente del país. Se prevé la continuidad de condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional, con un desplazamiento de las precipitaciones hacia el norte y occidente.

En la región Andina, departamentos como Boyacá, Antioquia y Huila mantendrán una alta persistencia de humedad. En la Amazonía, el reporte destaca la actividad en los piedemontes de Caquetá y Putumayo, mientras que en la Orinoquía las lluvias se concentrarán en las zonas de montaña de Arauca y Casanare.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía monitorear los niveles de los ríos ante la posibilidad de crecientes súbitas debido a la saturación de los suelos durante estos tres días.