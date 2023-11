Pacientes denuncian escasez de medicamentos para enfermedades de alto costo. ¿Qué está pasando?

Decir que no hay una crisis en las EPS es falso: procuradora Margarita Cabello sobre la no entrega de medicamentos de Cruz Verde a Sanitas

“A nosotros que estamos con enfermedades catastróficas no nos están dispensando los remedios. Independientemente de toda esta problemática que hay con la reforma de la salud, el Gobierno está desfinanciando las EPS y las EPS no están entregando los remedios a todos los que estamos, por ejemplo, con patologías de cáncer”, le dijo a SEMANA Santiago Pérez Fernández de Soto, un paciente afiliado a la EPS Sanitas que requiere medicamentos quincenalmente para tratar un cáncer con metástasis en el hígado y en los pulmones.

“A uno le dicen, no, mira, tú tienes que mantener una vida armónica, tú tienes que tener tranquilidad, estar siempre equilibrado, bueno, manejar el cáncer de por sí es difícil, porque, pues uno no puede mantenerse equilibrado, mantener una vida armónica con un diagnóstico como ese es muy complicado y si fuera de eso no llega el remedio y te dicen, no, que el jueves, que el viernes, que el lunes, que el sábado, o sea, es una cosa muy complicada, y realmente esto se ha ido politizando y los que estamos en el problema somos los que estamos llevando el bulto”, dice Santiago.