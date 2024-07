Paloma Valencia declara ante la Corte Suprema en investigación contra el senador Iván Name por escándalo de corrupción en la UNGRD

“Me citaron para que dé testimonio, no sé de qué porque de este escándalo no me consta nada”, precisó la congresista del Centro Democrático que desconoce por qué fue convocada por la defensa de Name, en cabeza del abogado penalista Jaime Lombana. “Mi relación con Iván Name es cordial, que hemos estado en Comisión Primera, en las legislaturas anteriores y de cordialidad”.