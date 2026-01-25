Paula Bolívar habla de su nuevo proyecto: “Brava significa intrépida, arriesgada, valiente y valerosa”

SEMANA: Paula, usted siempre ha estado del otro lado de los micrófonos. Pero hoy está con nosotros justamente para contarnos no una chiva del poder, sino una de su vida profesional. ¿Cómo se siente hoy de entrevistada?

P.B.: Ahora entiendo a los que entrevistaba. Siempre da miedo, da nervios estar al otro lado. La chiva que tengo es que voy a lanzar mi libro sobre la historia detrás del escándalo y el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En este libro se detalla todo lo que sucedió, cómo llegué a la investigación y algo exclusivo: la entrevista con Olmedo López desde el Centro de Reclusión Militar.

SEMANA: Olmedo López es un personaje muy enigmático y muy callado. ¿Cómo fue este acercamiento entre ustedes?

P.B.: Realmente fue muy difícil. En la primera visita no me dijo mucho. No responde completo, pero sí le dibuja en una libreta, porque suele tener siempre una, qué fue lo que pasó con la libreta en donde anotó los nombres de los congresistas. Entonces es un hombre, como usted lo dice muy bien, muy enigmático. Fueron varias visitas, cargadas de muchas noticias, pero sobre todo de muchos silencios.

Paula Bolívar en una entrevista con Olmedo López, en su lugar de reclusión en Bogotá. Abajo, el carné de militante del M-19 del exdirector de la UNGRD. Foto: Suministradas por Random House

SEMANA: Gracias a su trabajo, el país conoció gran parte del saqueo a la UNGRD. ¿Por qué Gustavo Petro puso a Olmedo López al frente de esa entidad?

P.B.: Olmedo López fue militante del M-19. Es fundamental entender que lo nombraron como director de la UNGRD porque la entidad tiene una forma de contratación que no es la Ley 80. Es decir, como son emergencias, usted puede sacar miles y miles de millones de pesos de un día para otro. Entonces fue un hombre al que le dieron muchísimo poder. En el escándalo de corrupción fue fundamental porque él fue presuntamente quien recibió las órdenes de Carlos Ramón González desde la Casa de Nariño.

SEMANA: En su libro hay una parte de esa historia que no se conoce, y es que Olmedo López también fue clave en la campaña Petro presidente. ¿Qué se sabe de eso?

P.B.: Fue una de las preguntas más insistentes que le hice una y otra vez. Pero hubo un momento en que le digo: Olmedo, ¿a usted por qué lo nombran ahí? Y él me dice: “Eso es otra historia, daría para escribir otro libro”. Sigo indagando y él me explica que, prácticamente, gracias a él, según su relato, el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño. En mi libro, él cuenta que, con esa estrategia que él le montó, Gustavo Petro logró llegar a la Presidencia. Olmedo López narra que el presidente lo llamó y le dijo: “Venga, yo sé que usted tiene la fórmula para ganar la Presidencia, utilicémosla en mi campaña”.

El libro de la periodista Paula Bolívar fue editado por Aguilar, un sello de Random House. Foto: Suministradas por Random House

SEMANA: ¿Le dio alguna pista de lo que pudo suceder en la campaña?

P.B.: Pues él dijo que había un eslabón perdido entre Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Dijo que había una pieza clave con la que se había articulado todo. Para mí, esa pieza clave fue él.

SEMANA: Olmedo López era de las propias tropas de Gustavo Petro, había sido militante del M-19 y estaba en el gobierno en el que uno de los suyos llegó al poder. Usted cuenta este momento en que el presidente lo llama un “traidor de la izquierda”. ¿Cómo narra ese momento?

P.B.: Él lo narra con muchísima tristeza, como una decepción. Él recuerda que, en la guerrilla, al traidor se le asesina. Entonces eso le causó muchísimo dolor. Además, él es un hombre que hoy vive con miedo. Ni siquiera recibe el desayuno de allá porque cree que pueden envenenarlo. Cuando él renunció, salió a los medios y le pidió perdón al presidente Petro. En ese momento se echó la culpa. Pero el discurso de Olmedo hoy ha cambiado completamente. Él asegura que solo quería cumplir unos ideales que le impusieron. Asegura que Carlos Ramón González era para él un líder del M-19 y, ¿cómo no le iba a hacer caso al jefe de jefes?

SEMANA: Olmedo López contó en su momento cómo había un “cónclave” en el que se cuadraba cómo iban a aceitar al Congreso para pasar los proyectos.

P.B.: Él narra las cosas como si lo hubieran usado. Yo no sé si haya sido así, pero cuenta que lo lanzaron a los leones y lo dejaron solo. También que Carlos Ramón González le decía cosas como que, si él no ayudaba en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el país se quedaba sin energía.

SEMANA: ¿Él en algún momento, Olmedo, le cuenta si tuvo comunicación directa con el presidente?

P.B.: Él tuvo varios chats con el presidente Gustavo Petro, chats que todavía no se conocen.

SEMANA: Su libro presenta un relato muy ameno de un tema que es muy denso y tiene algunas historias paralelas que le permiten a uno entender quién es este hombre. Cuénteme de este Olmedo López que hoy es un líder religioso en prisión.

P.B.: Cuando yo llegué por primera vez, había un revuelo en el Centro de Reclusión Militar. Esperé a Olmedo López tres horas y no llegaba. Y era que había cogido un salón para un culto cristiano. Eran esos días de miedo cuando ni siquiera había ido a la justicia a ofrecer su colaboración. Durante esos días él tuvo su transformación religiosa. Hoy tiene un salón en donde todos los viernes llevan a unos pastores y leen la palabra. Hoy habla citando frases de la Biblia. Él dice: “Busqué la plata con la bendición del presidente (Petro) y no de Dios”.