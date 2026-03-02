Judicial

Por acoso laboral a subalterna, destituyen a una coronel y a una jueza de la Justicia Penal Militar

La Procuraduría General determinó que se presentó una presión constante a la mayor.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 8:39 a. m.
La Procuraduría sancionó en fallo de primera instancia a una coronel por acoso laboral.
La Procuraduría sancionó en fallo de primera instancia a una coronel por acoso laboral. Foto: Colprensa

Tras encontrar probados los constantes abusos laborales, la Procuraduría General sancionó disciplinariamente a una teniente coronel y a la jueza primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, Heidy Johana Zuleta Gómez.

En el fallo de primera instancia se concluyó que existió acoso laboral en las modalidades de maltrato y persecución en contra de una subalterna que, para el momento de los hechos, tenía el grado de mayor.

Justicia Penal Militar abre investigación por la infiltración al esquema de seguridad del presidente Petro

El organismo de control disciplinario determinó que, en el marco de la mencionada relación laboral y profesional existente entre la quejosa y la afectada, la teniente coronel ridiculizó a la mayor por su equipo de cómputo, formuló alusiones a su vida íntima y personal.

Además, utilizó su antigüedad para intimidarla, causando así ansiedad y depresión a la víctima, según la evaluación psicológica que se recolectó en medio de la investigación disciplinaria.

Nación

Excomandantes del Secretariado de las Farc reconocen, por primera vez, el reclutamiento de 18.000 niños durante el conflicto armado

Barranquilla

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Nación

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Bogotá

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Nación

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Cali

Envían a la cárcel a dos hombres que habrían participado en asonadas y secuestro de militares en El Plateado, Cauca

Nación

Primicia | Procuraduría no prorrogó la suspensión al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía

Nación

“No hemos tenido éxito”: Armando Benedetti reconoció que, cinco meses después de nombrar gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, no se han obtenido los resultados esperados

En esta etapa procesal, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento calificó las faltas de Zuleta Gómez como gravísimas, cometidas a título de dolo, por violar el deber funcional y el principio de moralidad, afectando el buen servicio público y la convivencia laboral en la institución.

Justicia penal militar abre indagación por bombardeo donde murieron varios menores de edad en el Guaviare

Contra este fallo, las dos sancionadas podrán presentar recurso de apelación.

Más de Nación

JEP Justicia especial Para la Paz, Reconocimiento del Exsecretariado de las FARC EP caso 01

Excomandantes del Secretariado de las Farc reconocen, por primera vez, el reclutamiento de 18.000 niños durante el conflicto armado

Dijín, actos urgentes

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Iván Márquez (izquierda), jefe de la Segunda Marquetalia, anunció desde 2019 una nueva modalidad de crimen en el país. Sus objetivos, dijo, serían la “oligarquía” y los firmantes de paz.

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Estaciones sísmicas detectaron el movimiento telúrico esta mañana en la región del Meta.

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Secuestro de militares en el Cauca

Envían a la cárcel a dos hombres que habrían participado en asonadas y secuestro de militares en El Plateado, Cauca

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Captura de presuntos ladrones en Suba.

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Noticias Destacadas