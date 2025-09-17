Suscribirse

Nación

Por vencimiento de términos quedó libre el capitán de la Policía vinculado a la fuga de alias Matamba

Luis Eduardo Duque Casas, capitán del Gaula, fue señalado como una de las piezas claves en la fuga del narcotraficante en el año 2022.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 12:24 a. m.
Juan Larrinson Castro, alias Matamba, se les ha fugado en tres ocasiones a las autoridades. Había sido capturado en un lujoso apartamento en mayo del año pasado.
Alias Matamba se fugó de la cárcel La Picota, en Bogotá, en el año 2022. | Foto: Guillermo Torres - Semana

SEMANA conoció que en las últimas horas la justicia dejó libre por vencimiento de términos al capitán del Gaula de la Policía, Luis Eduardo Duque Casas, quien estuvo vinculado a la fuga del narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, registrada el 18 de marzo de 2022 en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

Duque Casas fue capturado en marzo de 2023, después de que Manuel Castañeda, el conocido Narcochofer, aseguró en exclusiva en SEMANA que fue uno de los conductores que participaron en la fuga del capo del narcotráfico y advirtió que dos policías activos también participaron.

Contexto: Fuga de Matamba | Legalizan captura de capitán de la Policía

Días después de esa declaración, una unidad élite anticorrupción de la Policía confirmó que capturó a uno de sus integrantes: el capitán Luis Duque Casas y a un ciudadano identificado como Édgar Munevar, alias El Caballista, quien fue vinculado con organizaciones narcotraficantes, oficinas de cobros y posibles homicidios en la capital del país.

El narcochofer contó en SEMANA detalles del plan de fuga de Castro Estupiñán: “Realmente aquí hubo personas, específicamente de Bogotá, que fueron claves para este tema, pero hablemos de unos 6.000 (millones) aproximadamente. Pero vuelvo y digo, yo quiero dejar un precedente por el tema de seguridad de mi familia, porque ni la Policía Nacional ni la misma Fiscalía como tal han hecho nada para la protección de mi familia”.

La Fiscalía confirmó que tanto El Caballista como el capitán de la Policía habría recibido y movido los sobornos girados por Matamba para lograr su fuga de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

En plena cárcel La Picota, la más importante del país, estaba enquistada esta red criminal comandada por miembros de la guardia penitenciaria que involucraron a sus esposas. La confesión de uno de ellos fue esencial para desnudar este concierto para delinquir.
Matamba se fugó en el año 2022 de la cárcel La Picota, en Bogotá, custodiada por el Inpec. | Foto: león darío peláez-semana / Ministerio de Justicia

Fuentes consultadas por esta revista revelaron en su momento que una presunta cercanía con miembros de la fuerza pública, permitió ejecutar el plan de escape con mayor facilidad y complicidad de las autoridades.

Además, estos presuntos criminales tendrían vínculos directos con las principales cabezas del Clan del Golfo, como Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo y alias Rambo.

Fuga de matamba: así fue capturado un capitán del Gaula de la Policía | Semana Noticias

El narcochofer también contó que dentro de este plan criminal lo contrataron personas muy poderosas para que movilizara en uno de sus vehículos a una persona, pero solo hasta que vio las noticias se enteró de que transportó a alias Matamba.

Tras su fuga, alias Matamba murió en medio de una operación militar en mayo de 2022, la cual dejó seis uniformados imputados por la Fiscalía por la presunta tortura que habrían hecho en contra del narcotraficante.

