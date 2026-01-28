Presos venezolanos encaran al minJusticia: rechazan una posible extradición a su país; “Nos van a mandar a una dictadura”

Un tenso momento se presentó este miércoles, 28 de enero, cuando un grupo de internos de origen venezolano, que se encuentra en la cárcel La Picota, en Bogotá, encararon al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.
Para los internos, los avales de extradición que se han firmado recientemente para presos venezolanos representan una condena a muerte, puesto que en Venezuela no tienen ningún tipo de garantías.
Internos de la cárcel La Picota, en Bogotá, le cantaron la tabla al ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IszxAnmORK— Revista Semana (@RevistaSemana) January 28, 2026
Por el contrario, se les está dando vía libre a una vulneración constante de sus derechos humanos. “Nos van a mandar a una dictadura”, señaló uno de los internos que asumió la vocería de sus compañeros de patio.
