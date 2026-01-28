JUDICIAL

Presos venezolanos encaran al minJusticia: rechazan una posible extradición a su país; “Nos van a mandar a una dictadura”

Los internos aseguran que en su país no tienen ningún tipo de garantía.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 2:03 p. m.
Carcel La Picota
Carcel La Picota Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Un tenso momento se presentó este miércoles, 28 de enero, cuando un grupo de internos de origen venezolano, que se encuentra en la cárcel La Picota, en Bogotá, encararon al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Para los internos, los avales de extradición que se han firmado recientemente para presos venezolanos representan una condena a muerte, puesto que en Venezuela no tienen ningún tipo de garantías.

Por el contrario, se les está dando vía libre a una vulneración constante de sus derechos humanos. “Nos van a mandar a una dictadura”, señaló uno de los internos que asumió la vocería de sus compañeros de patio.

En desarrollo...

