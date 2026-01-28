Presos venezolanos encaran al minJusticia: rechazan una posible extradición a su país; “Nos van a mandar a una dictadura”

Un tenso momento se presentó este miércoles, 28 de enero, cuando un grupo de internos de origen venezolano, que se encuentra en la cárcel La Picota, en Bogotá, encararon al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Para los internos, los avales de extradición que se han firmado recientemente para presos venezolanos representan una condena a muerte, puesto que en Venezuela no tienen ningún tipo de garantías.

Por el contrario, se les está dando vía libre a una vulneración constante de sus derechos humanos. “Nos van a mandar a una dictadura”, señaló uno de los internos que asumió la vocería de sus compañeros de patio.

En desarrollo...