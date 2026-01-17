El estafador de mujeres de la élite venezolana que amenazaba a víctimas por su cercanía con las cabezas del régimen. Esta es la historia

Empresario exitoso, millonario, visionario, carismático, con contactos en el alto Gobierno de Venezuela y soltero. Todo este paquete del hombre perfecto estaba representado en Taufik Abouyoun El Soud Khawam, un venezolano, muy activo en las redes sociales, que se movía entre la élite de la sociedad de Caracas.

Con su encanto logró conquistar a mujeres adineradas para que invirtieran en sus negocios y proyectos. Todo esto, luego de que las víctimas tuvieran claro que tenía línea directa con la cúpula del régimen y personas que le hablaban al oído a Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, y a Delcy Rodríguez, quien actualmente asumió la cabeza del régimen.

Así, Taufik Abouyoun El Soud Khawam se aprovechó para estafar a las mujeres que habían depositado su confianza en él. Es el caso de una empresaria del sector de los licores y comida típica que, en julio de 2022, basándose en la amistad que decía profesar, le pidió a Taufik que la acompañara, pues tenía que ser intervenida quirúrgicamente en una riesgosa operación y no contaba con nadie cercano.

“Fui operada de un tumor en el estómago y, dado que mis padres fallecieron por covid, mis hermanos murieron en un accidente de tránsito y no tengo más familia en quien apoyarme para que me cuidara durante la convalecencia, decidí que el ciudadano Taufik Abouyoun El Soud Khawam fuera a visitarme a mi residencia”, relata la denuncia, base para pedir la extradición del falso empresario.

Taufik Abouyoun El Soud Khawam usaba fotos con los más importantes hombres del régimen para justificar sus influencias y luego para amedrentar a las mujeres que estafaba. Foto: Dijín-Interpol

Fue el comienzo del infierno de la empresaria con el que creía que era más que su amigo. “Comienza a manipularme y a engañarme, aprovechando la necesidad que tenía para realizarme los tratamientos postoperatorios para mi recuperación, indicándome que debíamos vender el carro, unas prendas de oro que tenía en un cofre, el cual pertenecía a mis padres, y hasta le entregué las llaves de mis negocios”.

Taufik le aseguró que su padre tenía una empresa de insumos médicos y contactos en Estados Unidos que podían conseguirle a bajo costo los fármacos que requería, teniendo en cuenta los escasos insumos médicos que existían en Venezuela y las dificultades para acceder a un servicio de salud decente.

Bajo esta patraña, el hombre le pidió una suma de dinero para conseguirle lo que necesitaba y así aliviar su desesperación y dolor. La primera cifra acordada fue de 2.890 dólares americanos, valor parcial de la venta del carro, avaluado en 9.000 dólares. Considerando la inflación venezolana y la tasa de cambio, la cifra solicitada para la compra de medicamentos, literalmente, era una fortuna.

Documento de acusación contra el estafador, donde habla de su supuesta relación con el régimen venezolano. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Dinero y celulares

El 21 de septiembre de 2022, la mujer se encontró con su amigo en el Centro Comercial Líder, en Caracas, para entregarle el dinero. En medio de la conversación, y sin ninguna justificación, el hombre la obligó a que le entregara su teléfono celular para, acto seguido, borrarle todos los registros de chats y las fotos de la galería. La mujer apenas sospechó que algo raro estaba ocurriendo.

Dos días después, Taufik apareció en la casa de la mujer con la excusa de llevarle unos obsequios de cumpleaños, entre ellos unas flores y unos bombones recubiertos de chocolate.

“Tras ingerir los chocolates, luego de su insistencia (...) se sintió mareada y perdió la conciencia. Apenas recordó que Taufik le insistió en que le entregara los 1.200 dólares restantes de la venta de su vehículo”, resalta el expediente judicial, conocido en su totalidad por SEMANA.

Después de recobrar la conciencia, se encontró sola en la sala y se percató de que algo faltaba. Su amigo se había llevado un cofre con prendas de oro y máquinas de coser que eran de su mamá, dos computadores, una tablet, una planta eléctrica y 42 cajas de cerveza, que iban a ser distribuidas en su local.

El hombre robó millonarias mercancías del local, como se constata en las actas judiciales. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Lo llamó para exigirle que le regresara el dinero en efectivo y todos los bienes. A su pesar, ya sabía que era un estafador y un ladrón. La respuesta de su amigo la dejó con una mezcla de molestia y temor, puesto que utilizó nuevamente el viejo argumento de que él se codeaba con personas muy importantes y poderosas del régimen, lo que podría incluso ponerla en la cárcel sin ningún tipo de justificación, como ocurre en Venezuela.

“Taufik me respondió que no me haría entrega de los equipos, el dinero, ni el vehículo, y comenzó a amenazarme y a decirme que él trabajaba en el Ministerio Público y que conocía al diputado Diosdado Cabello, al comandante (Alexánder) Granko Arteaga del DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), la principal agencia de contrainteligencia de Venezuela, y me empezó a enviar fotos por WhatsApp donde salía junto al fiscal general, Tarek William Saab”, relata la víctima en su denuncia.

Acusación contra Taufik Abouyoun El Soud Khawam. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

SEMANA estableció que, utilizando ese mismo modus operandi, el hombre registra una decena de denuncias por hurto y estafa, hecho por el cual salió del país en 2023 por la frontera terrestre con Colombia.

En enero de 2024, tras una llamada anónima, las autoridades colombianas fueron alertadas de su presencia en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, donde fue detenido después de que se confirmara que su identidad coincidía con una solicitud de extradición.

El falso empresario es requerido por los cargos de estafa, robo impropio y alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias.

El fiscal Tarek William Saab y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, serían cercanos al estafador, que ahora será enviado en extradición. Foto: AFP

Amigo del régimen

En las otras denuncias que aparecen en el expediente judicial, se observa el mismo patrón de estafa y presión como supuesto funcionario del Ministerio Público de Venezuela.

Dos mujeres, cuyos nombres se mantienen en reserva, señalaron que conocieron a Taufik Abouyoun El Soud Khawam en exclusivas fiestas. Les presentaba sus proyectos de inversión y manifestaba que contaba con los contactos más importantes en el Gobierno para concretar los negocios.

Sin embargo, argumentando que tenía problemas con bancos y fiducias, les solicitaba dinero para realizar unas inversiones, bajo la fachada de próspero empresario y de tener línea directa y constante con el régimen.

El dinero y Taufik se esfumaban. Cuando podían contactarlo para reclamarle por la devolución de los préstamos, llegaban las amenazas, las presiones y las fotos intimidatorias al lado de personajes como Tarek William Saab.

“Me empezó a enviar fotos por WhatsApp donde salía junto al fiscal general, Tarek William Saab. No tengo comunicación con él y no me ha cancelado mi dinero”, señala otra denuncia citada en el expediente. En este caso se trató de 100.000 dólares.

El estafador usaba su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro como mecanismo para evitar ser denunciado. Foto: AFP

¿Preso político?

En medio del estudio de la solicitud de extradición en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el empresario envió un documento en el que pedía no ser enviado a su país natal, pues su vida corría grave peligro. Esto, debido a que, irónicamente, el Gobierno de Nicolás Maduro podía torturarlo y hasta desaparecerlo por una vieja rencilla, el mismo Gobierno con el que decía tener importantes y poderosos aliados.

“Taufik Abouyoun El Soud Khawam indicó que tuvo una discusión con un integrante de las fuerzas armadas de Venezuela y a partir de ese momento es perseguido por el régimen. También afirmó que ha sido agredido, torturado, extorsionado y secuestrado por parte de las autoridades venezolanas y que, si se accede a su entrega, lo asesinarán”, asevera en el documento enviado al alto tribunal.

Advierte, en otro engaño, que las persecuciones políticas se han denunciado ante los organismos internacionales correspondientes. “Existe una alta probabilidad de que el reclamado sea sometido a tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades venezolanas”, afirman sus abogados.

La suerte del falso empresario quedó en el despacho del presidente Gustavo Petro. Este proceso ya recibió concepto favorable enviado por la Corte Suprema de Justicia.