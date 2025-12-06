Gesara Nesara: Así usaban a Trump como carnada para estafar a los funcionarios de la Fiscalía. Muchos cayeron

En la Fiscalía General de la Nación hay un secreto a voces. Se trata de una historia delirante que envolvió, como la más peligrosa de las boas, a decenas de agudos funcionarios del ente investigador: perdieron los ahorros de su vida y ahora, amenazados, se niegan a contar lo que vivieron.

Los convencieron de que eran “los últimos” en entrar a un privilegiado programa de inversiones, dirigido, supuestamente, por el presidente Donald Trump. Las promesas eran halagadoras: retornos millonarios, lingotes de oro, bonos en Zimbabue e incluso la nacionalidad americana.

Su verdugo no era un perseguido líder de una banda criminal, sino una compañera de trabajo. “Lo asombroso es que una fiscal era una de las cabezas de la banda. Y no cualquier fiscal, sino una delegada ante los jueces del circuito, que dependía de la delegada ante la Corte Suprema”, narra la periodista Salud Hernández-Mora, que le ha seguido la pista a bandas de estafadores desde hace años.

Estos son los mensajes que reciben quienes entregan la plata. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

Se trata de Jenny Andrea Rincón, una funcionaria que tuvo un ingreso y un ascenso meteórico en la entidad. Sin experiencia en el mundo del derecho penal, pasó de trabajar en la Alcaldía de Chía, donde se desempeñaba como profesional universitaria, a ser fiscal local, usualmente al frente de centenares de expedientes. En febrero de 2024, Rincón fue ascendida al cargo de fiscal delegada ante jueces del circuito, una alta escala en esa carrera, que depende directamente de la delegatura ante la Corte Suprema.

Esa rápida movida se explica, según le dijeron fuentes de la entidad a SEMANA, en que era la pareja de Diego Castañeda, que se desempeñaba como jefe de escoltas del fiscal Gabriel Jaimes, quien coordinaba esa área. Ser parte del proyecto de inversión era un privilegio. Tanto fue así que lo llamaban “la bendición”.

La periodista Salud Hernández-Mora, que ha denunciado varias estafas, dice: “Hago esta denuncia para ver si las autoridades, en esta ocasión, hacen algo”. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

A los funcionarios de la Fiscalía, a los escoltas y a las decenas de colombianos que se sumaron, les explicaron que el programa se llamaba Gesara Nesara, un nombre que hace referencia a una teoría de la conspiración que lleva años haciendo carrera. Se basa en la idea de que existirá un “reseteo” de la economía mundial y en la creencia de que existe una ley secreta en Estados Unidos (que lleva este nombre) para hacer reformas radicales y salvar solo a algunos.

Pertenecer a Gesara Nesara debía manejarse con prudencia y paciencia, pues el retorno de la inversión no era inmediato. Pero quienes se habían zambullido con su dinero en el asunto sentían el respaldo de que habían firmado un contrato y que, por eso, la plata estaba segura.

La Fiscalía dice en un comunicado que la funcionaria renunció y la están investigando. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

SEMANA tiene en su poder esos documentos. Los firma José Eduardo Sierra Cifuentes y llevan como título ‘Acuerdo irrevocable de participación de beneficios’. Están escritos en inglés y tienen como contraparte a Patrick E. O’Donnell, Esquire, un hombre domiciliado en Washington, D. C., que tiene una dirección a dos cuadras de la Casa Blanca: 1666 K Street, NW.

El contrato no tiene las teorías fantasiosas que les narran en otros documentos, ni los videos y audios que les enviaron. Solo dice que el pago les será depositado en el prestigioso banco Wells Fargo y que será a título de “honorarios de consultoría”, que se garantizan de manera “irrevocable”.

“Constituyen una compensación por los servicios prestados y son irrevocables, irrecuperables y garantizados incondicionalmente para ser pagados simultáneamente con la entrega de cada uno de los tramos de los bonos mencionados en este acuerdo”, asegura.

Como muchos de los contratos comerciales, el texto incluye todo tipo de cláusulas para asegurar la obligación, incluido el arbitramento. Y al final está la copia del pasaporte del señor Sierra. Quienes firman deben entregar también copia de su pasaporte y del de toda su familia, incluidos sus niños pequeños, para no solo esperar los retornos millonarios, sino el pase para vivir en Estados Unidos.

En este edificio, cerca al parque de la 93, funciona la oficina del proyecto de Gesara Nesara. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

Al lado de este documento jurídico, a las personas que forman parte de Gesara Nesara les llega información de manera constante. Algunos de los mensajes son enviados por el mismo Sierra del contrato: “Los tiempos de Dios son perfectos. Ya vemos la luz al final del túnel. Ánimo, hemos llegado; todos caminaremos en un solo sentido, una sola sinergia planetaria”.

Cuando el tiempo pasa y la plata no llega, Sierra comienza a darles explicaciones económicas. “Los bancos centrales que lideran este convenio internacional ya cuentan con sus monedas respaldadas en oro y otros activos… Si Estados Unidos no cumple la fecha de iniciación, tendrá que pagar la sanción, que económicamente es considerable. En conclusión, no pierda la paciencia, que el inicio es inminente. Se inicia o se inicia, no hay más solución”.

Salud Hernández-Mora, quien ya ha denunciado dos tipos de estafa semejante con otros protagonistas, narra un hecho que le llama la atención. “Ahora lo ligan al sistema financiero cuántico, otra mentira”, explica. Se trata de un sistema en el que las personas abren unas tarjetas llamadas QFS, por medio de las cuales se realiza la transferencia de la plata.

“El mundo financiero está evolucionando y aferrarse a sistemas bancarios obsoletos podría poner en riesgo su seguridad financiera. He aquí por qué debería considerar dar el salto al sistema financiero cuántico”, dice una presentación en PowerPoint que le entregan a la gente.

Esa teoría cósmica ha sido documentada en otras latitudes. ‘Nesara: la fantasía que arruina vidas’, tituló hace unos años la BBC, al recoger los testimonios de víctimas que habían perdido allí su dinero. A diferencia de lo que sucede en Colombia, el perfil de quienes cayeron es típico: republicanos radicales, antivacunas y adoradores de Trump. A los colombianos les dijeron que el magnate es el cerebro del proyecto y que, por eso, “no tiene pierde”.

El final de la historia podría ser predecible: la plata nunca regresó. Y el cuento de que hay manos criminales detrás amedrenta a quienes cayeron. Entre otras cosas, porque para los funcionarios públicos entregar dinero sin saber cuál es el destino puede constituir una falta.

Algunas víctimas narraron que fue la entonces fiscal Jenny Andrea Rincón quien las invitó al proyecto. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

El caso pasó a ser un tema de atención en la Fiscalía hace unos meses, cuando la misma entidad decidió comunicar que había abierto una investigación. “En atención a denuncias relacionadas con posibles actos en contra del servicio en que habrían incurrido los funcionarios Diego Alexánder Castañeda Rojas y Jenny Andrea Rincón Lozano, la entidad compulsó copias de estos hechos a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que, en el marco de sus funciones, asuma las investigaciones que correspondan”, dice. Agrega que la funcionaria, el pasado 11 de octubre, renunció al cargo. La investigación está pendiente de juicio.

Mientras tanto, otros podrían estar cayendo. El proyecto atiende ahora en un edificio en el lujoso parque de la 93 de Bogotá. Se habla también de que la bendición de Gesara Nesara acecha algunos municipios de Cundinamarca, especialmente San Francisco. La Alcaldía del municipio le da las gracias en sus redes sociales a Eduardo Sierra por su apoyo a la celebración del cumpleaños del pueblo.