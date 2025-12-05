Suscribirse

Dian alerta por nueva modalidad de estafa: envían oficios falsos con logos de la entidad

Esto fue lo que dijo la entidad respecto a la situación.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 1:12 p. m.
Esta es una nueva modalidad de fraude que estarían usando los delincuentes.
Esto es lo que alertó la Dian. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Hace algunas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales alertó a los usuarios a través de un comunicado de una nueva modalidad de fraude que están realizando delincuentes. Ahora, a través de documentos, están tratando de engañar a incautos.

Según lo descrito por la entidad, los delincuentes están enviando oficios falsos, utilizando de manera indebida el logo y nombre de esta, así como los de otras empresas de mensajería internacional. En estos supuestos oficios exigen el pago de supuestos trámites aduaneros, multas y cobros tributarios que no existen.

Los calendarios de Adviento se han convertido en objetivo lucrativo para los estafadores.
La Dian se refirió a la situación. | Foto: Getty Images

La entidad aseguró que mediante los documentos identificados, los estafadores buscan presionar a las víctimas con supuestos cobros urgentes con correos y notificaciones falsificadas en las que simulan comunicaciones de la Dian, combinadas con el logo de la empresa de mensajería para solicitar consignaciones a cuentas bancarias personales.

“Estas comunicaciones incluyen números de cédula, supuestos “delegados autorizados”, firmas imitadas y referencias a inventados “pagos tributarios”, “multas por sobrecosto” o “legalización de mercancía”, indicó la entidad.

La Dian aclaró enfáticamente que no hace notificaciones de cobros, multas o pagos tributarios a través de correos no institucionales, WhatsApp, intermediarios, empresas privadas de mensajería, ni solicita pagos a cuentas bancarias.

Declaración renta DIAN
Esto fue lo que advirtió. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

Entre los documentos fraudulentos se detectaron elementos como:

  • Uso ilegal del logo y nombre de la DIAN.
  • Inclusión de logos de empresas reconocidas para generar confianza.
  • Referencias a “pagos inmediatos” para evitar sanciones.
  • Solicitudes de consignaciones a cuentas bancarias personales.
  • Firmas, sellos y numeración de oficios falsificados.

La Dian recordó a la ciudadanía que las comunicaciones oficiales solo se realizan desde correos don dominio de @dian.gov.co. Además, no se solicitan pagos a cuentas bancarias personales. La entidad tampoco delega cobros tributarios o aduaneros en empresas privadas de mensajería.

Adicional, todo trámite oficial puede verificarse en el portal web en los canales de atención autorizados. “Los procesos de notificación, citación o actuaciones administrativas cuentan con protocolos estrictos y verificables”, indicó la Dian.

En lo que va corrido del año, la Dian ha emitido 272 actos administrativos que ordenan el cierre de establecimientos por infracciones con la factura electrónica o no pago de impuestos.
Tenga en cuenta estas recomendaciones. | Foto: DIAN

También invitan a desconfiar de mensajes con tono de urgencia o amenazas de sanciones inmediatas. Adicional a ello, piden que no entregue datos personales ni consignar dinero sin verificar la información.

