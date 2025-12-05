Dian alerta por nueva modalidad de estafa: envían oficios falsos con logos de la entidad

Hace algunas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales alertó a los usuarios a través de un comunicado de una nueva modalidad de fraude que están realizando delincuentes. Ahora, a través de documentos, están tratando de engañar a incautos.

Según lo descrito por la entidad, los delincuentes están enviando oficios falsos, utilizando de manera indebida el logo y nombre de esta, así como los de otras empresas de mensajería internacional. En estos supuestos oficios exigen el pago de supuestos trámites aduaneros, multas y cobros tributarios que no existen.

La Dian se refirió a la situación. | Foto: Getty Images

La entidad aseguró que mediante los documentos identificados, los estafadores buscan presionar a las víctimas con supuestos cobros urgentes con correos y notificaciones falsificadas en las que simulan comunicaciones de la Dian, combinadas con el logo de la empresa de mensajería para solicitar consignaciones a cuentas bancarias personales.

“Estas comunicaciones incluyen números de cédula, supuestos “delegados autorizados”, firmas imitadas y referencias a inventados “pagos tributarios”, “multas por sobrecosto” o “legalización de mercancía”, indicó la entidad.

La Dian aclaró enfáticamente que no hace notificaciones de cobros, multas o pagos tributarios a través de correos no institucionales, WhatsApp, intermediarios, empresas privadas de mensajería, ni solicita pagos a cuentas bancarias.

Esto fue lo que advirtió. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

Entre los documentos fraudulentos se detectaron elementos como:

Uso ilegal del logo y nombre de la DIAN.

Inclusión de logos de empresas reconocidas para generar confianza.

Referencias a “pagos inmediatos” para evitar sanciones.

Solicitudes de consignaciones a cuentas bancarias personales.

Firmas, sellos y numeración de oficios falsificados.

La Dian recordó a la ciudadanía que las comunicaciones oficiales solo se realizan desde correos don dominio de @dian.gov.co. Además, no se solicitan pagos a cuentas bancarias personales. La entidad tampoco delega cobros tributarios o aduaneros en empresas privadas de mensajería.

Adicional, todo trámite oficial puede verificarse en el portal web en los canales de atención autorizados. “Los procesos de notificación, citación o actuaciones administrativas cuentan con protocolos estrictos y verificables”, indicó la Dian.

Tenga en cuenta estas recomendaciones. | Foto: DIAN