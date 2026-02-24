Nación

Primicia: así fue la caída de alias Rolex; en imágenes se ven fajos de billetes y panelas de cocaína

Alias Rolex, según la Policía, sería un poderoso enlace entre las mafias de Colombia, Ecuador y Perú.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:40 a. m.
Imágenes en primicia sobre los seguimientos de la Dijín de la Policía a alias Rolex.
Imágenes en primicia sobre los seguimientos de la Dijín de la Policía a alias Rolex. Foto: Policía

SEMANA conoció imágenes en primicia sobre los seguimientos que le hicieron las autoridades a alias Rolex o el Cucho, quien sería un poderoso intermediario entre las disidencias de las Farc de Iván Mordisco con mafias de Ecuador y Perú.

Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con los alias de 'Cucho' o 'Rolex', señalado como presunto narcotraficante de alto nivel y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú.
Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con los alias de Cucho o Rolex, señalado como presunto narcotraficante de alto nivel y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú. Foto: Especial para El País

En las imágenes se observa al presunto narco caminando tranquilamente, hablando por celular y, en otros escenarios, cortando lo que sería una panela de cocaína. También aparece alias Rolex contando dinero que —al parecer— sería producto de negocios ilegales.

Sobre esta persona informó la Dirección de Investigación Criminal (Dijín): “De acuerdo con información suministrada por organismos de seguridad e investigaciones judiciales en curso, alias Rolex sería un articulador clave entre el GAO-r frente Dagoberto Ramos, en Colombia, y las estructuras criminales Los Lobos, de Ecuador, y Los Pulpos, en Perú, organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales a escala transnacional”.

Policías acompañan al extraditable alias Rolex.
Policías acompañan al extraditable alias Rolex. Foto: Policía

Por su parte, el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, agregó: “El sujeto es investigado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) por presunto tráfico de narcóticos en distintos estados de ese país, particularmente en la región del Pacífico. Asimismo, figura como requerido mediante notificación roja por la República del Perú, por el delito de narcotráfico, y es solicitado por el estado de Ohio (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración”.

Reseña en la Policía de alias Rolex.
Reseña en la Policía de alias Rolex. Foto: Policía

De acuerdo con el oficial, este sujeto era buscado desde hace varios años en países de la región. “Las autoridades peruanas lo buscan desde el 25 de julio de 2006, cuando fue vinculado a una investigación por el envío de drogas al extranjero bajo la modalidad de encomiendas internacionales. En ese proceso, fue relacionado con un allanamiento realizado a una vivienda en Lima que, según el expediente judicial, funcionaba como centro de acopio y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína, oculto en encomiendas exportadas con identidades falsas al mercado internacional”.

