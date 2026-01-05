Nación

Procuraduría entrega balance desde la frontera tras captura de Maduro en Venezuela: “No hay migración masiva”

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, contó detalles del trabajo que se ha venido realizando en zona fronteriza.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 10:22 p. m.
Procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.
Procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna. Foto: Ministerio de Justicia en X

Dos días han pasado desde que el gobierno de Estados Unidos ingresó a Caracas, la capital de Venezuela, para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, por cargos asociados a narcotráfico y terrorismo; una situación que generó preocupación por la posibilidad de una migración masiva de venezolanos que se podría dar en medio de las tensiones.

Sin embargo, SEMANA se contactó con el procurador delegado para los Derechos Humanos y exministro de Justicia, Néstor Osuna, quien informó que hasta el momento no se ha observado ningún tipo de migración masiva desde Venezuela hacia Colombia y hasta el momento los pasos fronterizos “han estado abiertos”.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.
Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El seguimiento de Osuna arrancó después de que el procurador general Gregorio Eljach creó una mesa de trabajo permanente para atender cualquier situación humanitaria que se pudiera presentar en el vecino país tras la captura de Nicolás Maduro.

Esa mesa de trabajo se dio la instrucción a todos los procuradores que estuvieran en la frontera para que se mantuvieran atentos y atendieran cualquier situación que pusiera en riesgo la vida y la integridad de las personas que intentarán cruzar a Colombia. Esos funcionarios reportaron normalidad en la zona.

Pero esos equipos en terreno conformados por procuradores, personeros y funcionarios de la Defensoría del Pueblo hasta el momento no han reportado ninguna novedad frente a la posible migración que se tenía prevista o situaciones que pongan en riesgo a las personas que habitan en la frontera entre los dos países.

Con ese panorama de por medio, el procurador Néstor Osuna manifestó: “el ministerio público, liderado por la Procuraduría, seguirá presente en los puntos fronterizos que podrían representar situaciones novedosas de migración”.

La historia de la mujer cartagenera que murió en medio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela: “Yohana era una mujer buena, trabajadora”

Un PMU para atender la migración

Aunque la Procuraduría no ha detectado ningún tipo de migración masiva, el gobierno del presidente Gustavo Petro instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, Norte de Santander, para atender los supuestos efectos sociales que iba a generar la captura de Maduro.

De hecho, hasta el Ministerio de Salud decretó una alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza e hizo un llamado a las EPS para que cumplieran con sus obligaciones y aportaran a estabilizar el flujo de recursos para la red de salud de esas regiones.

