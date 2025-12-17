Nación

¿Quién era Vivian Polanía, la jueza de Cúcuta que fue hallada muerta en su apartamento?

Su cuerpo fue encontrado junto a su bebé, de aproximadamente dos meses de nacido.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

18 de diciembre de 2025, 12:41 a. m.
Vivian Polanía fue hallada sin vida por las autoridades.
Vivian Polanía fue hallada sin vida por las autoridades. Foto: Redes sociales: Vivian Polanía/Montaje:Semana

Este miércoles, 17 de diciembre, se conoció sobre la muerte de Heidy Vivian Polanía Franco, jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías de Cúcuta, quien fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Ceiba II, en la capital de Norte de Santander.

Vivian Polanía, polémica jueza, fue hallada sin vida en su residencia en Cúcuta

Su cuerpo fue encontrado junto a su bebé, de aproximadamente dos meses de nacido, quien se encontraba con vida y fue trasladado a un centro asistencial para ser valorado.

YouTube video mDUPuhzMmZI thumbnail

El hallazgo se produjo luego de que su esquema de seguridad intentara comunicarse con ella sin éxito durante varias horas. Al no obtener respuesta, los escoltas contactaron a un familiar y, posteriormente, se dio aviso a la Policía, que ingresó al inmueble donde fue encontrado el cuerpo de la jueza.

Polanía era abogada y funcionaria judicial, conocida en Cúcuta por dirigir audiencias de alto impacto judicial. Entre los procesos que estuvieron bajo su conocimiento se encuentra la audiencia concentrada contra Alejandro José Arias, alias el Cojo, señalado de ser el presunto responsable del asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

Cúcuta

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

Cúcuta

Vivian Polanía, polémica jueza, fue hallada sin vida en su residencia en Cúcuta

Bogotá

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Nación

Padre de Jaime Esteban Moreno hizo fuerte revelación sobre estado de ‘shock’ de la madre del universitario: “Está deprimida”

Nación

Condenan a menor que asesinó a Jean Claude Bossard ¿Cuántos años recibió?

Cali

Mujer murió tras realizarse cirugía estética en clínica clandestina de Cali; sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

Nación

La insólita historia del agricultor condenado por matar a un marrano en el Huila

Gente

La cuantiosa fortuna que dejó el famoso director de cine Rob Reiner, tras su asesinato. ¿Quién la heredará?

Bogotá

Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

Gente

Murió a los 86 años Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y referente del humor musical

Paro armado del ELN inició este domingo y ya hay cierre en la vía Cúcuta–Pamplona por cilindro con insignias del grupo

Era egresada de la Universidad Católica de Colombia, contaba con una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y había cursado estudios de maestría en Derechos Humanos.

Su trayectoria estuvo marcada por una alta exposición mediática, debido a su actividad en redes sociales y a varias controversias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

En noviembre de 2022, la jueza fue suspendida de manera provisional luego de que se hiciera viral un video en el que aparecía fumando durante una audiencia virtual desde su cama, hecho que derivó en una sanción temporal de tres meses impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

En diciembre de 2023, su nombre volvió a sonar tras difundirse imágenes de una celebración del Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta, en la que participó un bailarín exótico. Este episodio derivó en la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No todo fue alegría en Cúcuta: barristas corretearon y golpearon a su propio presidente

Pese a las polémicas, Polanía obtuvo decisiones favorables en varios procesos disciplinarios. En diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó una queja en su contra por presuntos tratos descorteses hacia un abogado.

Posteriormente, en febrero de este año, el mismo organismo ratificó una decisión absolutoria en otro proceso, al concluir que sus expresiones durante una audiencia no constituían una falta disciplinaria.

Además de su trabajo en los estrados, Vivian Polanía mantenía una presencia constante en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal y su rutina de entrenamiento físico, especialmente de crossfit.

Mas de Nación

Jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco.

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

Polanía fue hallada sin vida por las autoridades.

¿Quién era Vivian Polanía, la jueza de Cúcuta que fue hallada muerta en su apartamento?

Vivian Polanía.

Vivian Polanía, polémica jueza, fue hallada sin vida en su residencia en Cúcuta

Hoy sancionaron al joven de 17 años por el asesinato de Jean Claude Bossard.

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Jaime Esteban Moreno, su padre Jaime Alberto Moreno y su hermano David Alberto Moreno.

Padre de Jaime Esteban Moreno hizo fuerte revelación sobre estado de ‘shock’ de la madre del universitario: “Está deprimida”

Este sería el presunto asesino de Jean Claude Bossard.

Condenan a menor que asesinó a Jean Claude Bossard ¿Cuántos años recibió?

La mujer habría sido familiar de Francia Márquez.

Mujer murió tras realizarse cirugía estética en clínica clandestina de Cali; sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

Fotorreferencia de un marrano.

La insólita historia del agricultor condenado por matar a un marrano en el Huila

Alias Max Max de las disidencias de las Farc.

Alias Max Max, el sanguinario cabecilla de las disidencias detrás del horror en Buenos Aires, Cauca

Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados .

Helicópteros MI-17: estas son las pruebas de la Fiscalía en contra de un coronel del Ejército y dos contratistas

Noticias Destacadas