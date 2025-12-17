¿Quién era Vivian Polanía, la jueza de Cúcuta que fue hallada muerta en su apartamento?

Este miércoles, 17 de diciembre, se conoció sobre la muerte de Heidy Vivian Polanía Franco, jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías de Cúcuta, quien fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Ceiba II, en la capital de Norte de Santander.

Su cuerpo fue encontrado junto a su bebé, de aproximadamente dos meses de nacido, quien se encontraba con vida y fue trasladado a un centro asistencial para ser valorado.

El hallazgo se produjo luego de que su esquema de seguridad intentara comunicarse con ella sin éxito durante varias horas. Al no obtener respuesta, los escoltas contactaron a un familiar y, posteriormente, se dio aviso a la Policía, que ingresó al inmueble donde fue encontrado el cuerpo de la jueza.

Polanía era abogada y funcionaria judicial, conocida en Cúcuta por dirigir audiencias de alto impacto judicial. Entre los procesos que estuvieron bajo su conocimiento se encuentra la audiencia concentrada contra Alejandro José Arias, alias el Cojo, señalado de ser el presunto responsable del asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

Era egresada de la Universidad Católica de Colombia, contaba con una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y había cursado estudios de maestría en Derechos Humanos.

Su trayectoria estuvo marcada por una alta exposición mediática, debido a su actividad en redes sociales y a varias controversias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

En noviembre de 2022, la jueza fue suspendida de manera provisional luego de que se hiciera viral un video en el que aparecía fumando durante una audiencia virtual desde su cama, hecho que derivó en una sanción temporal de tres meses impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

En diciembre de 2023, su nombre volvió a sonar tras difundirse imágenes de una celebración del Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta, en la que participó un bailarín exótico. Este episodio derivó en la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Pese a las polémicas, Polanía obtuvo decisiones favorables en varios procesos disciplinarios. En diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó una queja en su contra por presuntos tratos descorteses hacia un abogado.

Posteriormente, en febrero de este año, el mismo organismo ratificó una decisión absolutoria en otro proceso, al concluir que sus expresiones durante una audiencia no constituían una falta disciplinaria.

Además de su trabajo en los estrados, Vivian Polanía mantenía una presencia constante en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal y su rutina de entrenamiento físico, especialmente de crossfit.