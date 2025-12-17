Nación

Vivian Polanía, polémica jueza, fue hallada sin vida en su residencia en Cúcuta

Las autoridades dieron a conocer la noticia en la tarde de este miércoles, 17 de diciembre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de diciembre de 2025, 11:40 p. m.
Vivian Polanía.
La polémica jueza, Vivian Polanía, fue encontrada sin vida en la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, en su residencia en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer se encontraba con su bebé de al menos dos meses de nacido en el momento que fue hallada.

Según el reporte, su esquema de seguridad intentó contactar a la jueza, quien tenía programadas varias actividades laborales, pero al no recibir respuesta se comunicaron con un familiar.

Estas personas decidieron ingresar al inmueble de la víctima, donde se encontraron con la escena de la juez sin signos vitales junto a su bebé, quien fue trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud.

Noticia en desarrollo...

Noticias Destacadas