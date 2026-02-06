Exesposo de Vivian Polanía sacó a la luz detalle que le encontró a su hijo después de que la jueza fuera hallada muerta: “Ese pálpito”

El 17 de diciembre del año pasado, al interior de un apartamento de Cúcuta, fue hallado el cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía. Junto a ella fue encontrado su bebé, de alrededor de dos meses, quien fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario.

Transcurridos pocos días de este hecho que está siendo investigado por las autoridades, habló Anuar Salín Jure, expareja de Polanía. Lo hizo en medio de una entrevista para el videopodcast Conducta delictiva.

La jueza Vivian Polanía murió en extrañas circunstancias. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: heidyvivianpolaniafranco

En medio de su testimonio, Salín narró que, una vez que llegó al hospital para ver cómo se encontraba su bebé, notó un golpe en la cabeza, algo que, según él, no había sido advertido por nadie más.

“Yo también siento que ese pálpito de ir de una vez a la clínica para saber cómo estaba mi hijo, tenía una justificación de ser. Porque cuando yo ingresé a esa clínica, yo le identifiqué a mi niño, incluso en esta parte de la cabeza, o sea, izquierda, un golpe. Estaba hinchado mi niño. Y ese momento nadie lo había identificado. O sea, existían personas a su alrededor, como por no anunciarle quiénes estaban presentes, y nadie le había identificado nada al niño”, recordó Salín en el videopodcast citado.

Tras lo anterior, contó que los médicos procedieron a realizarle un examen para establecer cómo se encontraba el pequeño.

Él es Anuar Salín Jure, papá del bebé de la jueza Vivian Polanía: así lucían en fotos

“Tanto fue que insistí que le hicieron un TAC y, pues, evidentemente no era nada grave; en ese instante no existía el traslado o una ambulancia disponible para trasladar a mi niño a una clínica más especializada por lo prematuro de su nacimiento y yo mismo, incluso por mis propios medios, yo cancelé el traslado de la ambulancia porque en ese momento no se encontraba, ni siquiera disponible, ni paga. Entonces yo me esperé hasta que, obviamente, existió toda la atención médica para que eso se realizara”, agregó Salín.

Así mismo, contó que fue ese día, el 18 de diciembre del año pasado, la última vez que vio a su hijo. A propósito, dijo desconocer el motivo por el cual no pudo volver a ver al pequeño.

Anuar Salín Jure y Vivian Polanía. Fotos tomadas de la cuenta en Instagram: heidyvivianpolaniafranco Foto: Tomadas de la cuenta en Instagram: heidyvivianpolaniafranco

“La verdad, no lo sé, no entiendo. Él se encuentra acá en la ciudad de Bogotá; es el conocimiento que yo tengo. Yo siento, como se lo he manifestado a las autoridades competentes que recibieron el caso de raíz en Cúcuta, que fueron muy arbitrarias en lo personal. Porque siento que el procedimiento lo hicieron muy rápido, pero cuando yo intervine en los tiempos adecuados… o sea, porque inclusive, en el momento en que lo iban a registrar, yo estuve ahí presente antes de que lo registraran. Yo alcancé a presentarme y no, aun así, me desviaron y lo registraron”, contó Salín en Conducta delictiva.