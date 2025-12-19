Cúcuta

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

La jueza penal municipal con función de control de garantías fue hallada muerta en su apartamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
19 de diciembre de 2025, 3:20 p. m.
La juez Vivian Polanía
La juez Vivian Polanía Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: heidyvivianpolaniafranco.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas puntuales de la muerte de Vivian Polanía, jueza que fue hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta, en horas de la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre.

Junto al cuerpo de Polanía fue encontrado su bebé, quien inmediatamente fue llevado a un centro hospitalario porque presentaba problemas de deshidratación y luego fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Él es Anuar Salín Jure, papá del bebé de la jueza Vivian Polanía: así lucían en fotos

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó el pasado miércoles que el cuerpo de la jueza no presentaba “signos de violencia”.

Por lo tanto, en medio de varias hipótesis sobre este caso, hay quienes se cuestionan si Polanía pudo haberse quitado la vida. Sin embargo, en diálogo con El Tiempo, un amigo de la togada habló y, sin duda, su testimonio es clave.

Política

El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

Cúcuta

Rama Judicial se pronuncia por muerte de jueza Vivian Polanía; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le tenía varias investigaciones

Cúcuta

Él es Anuar Salín Jure, papá del bebé de la jueza Vivian Polanía: así lucían en fotos

Cúcuta

Tras muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda habla de las dos hipótesis: “Se encontraba en su cama, arropada”

Cúcuta

El preocupante estado en el que fue encontrado el hijo de la jueza Vivian Polanía, junto a su cuerpo: Policía lo confirmó

Cúcuta

Se conoce la última llamada que habría tenido la jueza Vivian Polanía antes de ser encontrada muerta en su casa

Cúcuta

Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

Se trata del abogado Luis Alexander Maldonado, amigo de la jueza Polanía, quien dijo que, en efecto, ella venía siendo víctima de amenazas, teniendo en cuenta los delicados procesos que tenía a cargo.

Tras muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda habla de las dos hipótesis: “Se encontraba en su cama, arropada”

Ella tenía muchas amenazas por ser jueza Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la Rama Judicial. Era la juez incorruptible. De hecho, fue la jueza de garantías en el caso de los asesinos del periodista Jaime Vásquez”, dijo Maldonado al diario citado anteriormente.

El amigo de Polanía también afirmo en El Tiempo que, el pasado lunes 15 de diciembre habló con ella. Maldonado también dijo no creer que ella se haya quitado la vida.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicina Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado, al cual era muy difícil que alguien ingresara”, señaló Maldonado

Por otra parte, sobre unos presuntos audios en los que Polanía se refería a problemas con una expareja, Maldonado aseguró a El Tiempo que eso ya se había solucionado.

“En las grabaciones habla de problemas que tenía con una expareja, pero entiendo que era más un tema de convivencia y eso se solucionó”, aseveró el amigo de la jueza.

Mas de Cúcuta

La juez Vivian Polanía

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Gustavo Petro y la jueza Vivian Polanía.

El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

Vivian Polanía.

Rama Judicial se pronuncia por muerte de jueza Vivian Polanía; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le tenía varias investigaciones

La jueza Vivian Polanía

Él es Anuar Salín Jure, papá del bebé de la jueza Vivian Polanía: así lucían en fotos

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y la juez fallecida Vivian Polanía

Tras muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda habla de las dos hipótesis: “Se encontraba en su cama, arropada”

Juez Vivian Polanía, encontrada muerta en su casa en Cúcuta.

El preocupante estado en el que fue encontrado el hijo de la jueza Vivian Polanía, junto a su cuerpo: Policía lo confirmó

Vivian Polanía, jueza encontrada muerta en su casa.

Se conoce la última llamada que habría tenido la jueza Vivian Polanía antes de ser encontrada muerta en su casa

La jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su casa.

Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

En su trino no dejó ningún mensaje.

Este fue el último trino de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte; reaccionó a un documento de la Corte Constitucional, ¿qué era?

La jueza Viviana Polanía no aguantó las lágrimas en la entrevista en el programa Vicky en Semana.

El día que Vivian Polanía, jueza muerta repentinamente en Cúcuta, denunció en SEMANA acoso y persecución: “Tengo miedo de mi vida”

Noticias Destacadas