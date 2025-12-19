Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas puntuales de la muerte de Vivian Polanía, jueza que fue hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta, en horas de la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre.

Junto al cuerpo de Polanía fue encontrado su bebé, quien inmediatamente fue llevado a un centro hospitalario porque presentaba problemas de deshidratación y luego fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó el pasado miércoles que el cuerpo de la jueza no presentaba “signos de violencia”.

Por lo tanto, en medio de varias hipótesis sobre este caso, hay quienes se cuestionan si Polanía pudo haberse quitado la vida. Sin embargo, en diálogo con El Tiempo, un amigo de la togada habló y, sin duda, su testimonio es clave.

Se trata del abogado Luis Alexander Maldonado, amigo de la jueza Polanía, quien dijo que, en efecto, ella venía siendo víctima de amenazas, teniendo en cuenta los delicados procesos que tenía a cargo.

“Ella tenía muchas amenazas por ser jueza Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la Rama Judicial. Era la juez incorruptible. De hecho, fue la jueza de garantías en el caso de los asesinos del periodista Jaime Vásquez”, dijo Maldonado al diario citado anteriormente.

El amigo de Polanía también afirmo en El Tiempo que, el pasado lunes 15 de diciembre habló con ella. Maldonado también dijo no creer que ella se haya quitado la vida.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicina Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado, al cual era muy difícil que alguien ingresara”, señaló Maldonado

Por otra parte, sobre unos presuntos audios en los que Polanía se refería a problemas con una expareja, Maldonado aseguró a El Tiempo que eso ya se había solucionado.

“En las grabaciones habla de problemas que tenía con una expareja, pero entiendo que era más un tema de convivencia y eso se solucionó”, aseveró el amigo de la jueza.