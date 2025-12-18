Política

El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

El primer mandatario se pronunció por el fallecimiento de la reconocida jurista.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de diciembre de 2025, 11:08 p. m.
Gustavo Petro y la jueza Vivian Polanía.
Gustavo Petro y la jueza Vivian Polanía. Foto: API/Presidencia.

Hay conmoción en Colombia por el fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, cuyas causas y circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

El presidente Gustavo Petro se sumó a los mensajes de consternación tras confirmarse su muerte en la noche del miércoles, 17 de diciembre, quien apareció sin vida en el interior de su apartamento en Cúcuta.

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

Vivian Polanía es una heroína de la justicia. Las mujeres deben vestirse como les dé la gana porque estamos en una Colombia libre. Los hombres y las mujeres son libres”, fue el pronunciamiento del jefe de Estado en su cuenta de X.

El mensaje de Petro estuvo ligado a las denuncias que Polanía había hecho incluso en SEMANA con relación a que se sentía perseguida y acosada por su forma de ser.

