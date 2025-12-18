El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

Hay conmoción en Colombia por el fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, cuyas causas y circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

El presidente Gustavo Petro se sumó a los mensajes de consternación tras confirmarse su muerte en la noche del miércoles, 17 de diciembre, quien apareció sin vida en el interior de su apartamento en Cúcuta.

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

“Vivian Polanía es una heroína de la justicia. Las mujeres deben vestirse como les dé la gana porque estamos en una Colombia libre. Los hombres y las mujeres son libres”, fue el pronunciamiento del jefe de Estado en su cuenta de X.

El mensaje de Petro estuvo ligado a las denuncias que Polanía había hecho incluso en SEMANA con relación a que se sentía perseguida y acosada por su forma de ser.

Polanía fue hallada sin vida por las autoridades. Foto: Redes sociales: Vivian Polanía/Montaje:Semana

“Nunca he tenido ninguna denuncia por corrupción. No es vida privada, es pública, pero es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad. Yo entiendo que soy de una generación diferente. Yo intenté cambiar porque pensaba que el error era mío y empecé a ponerme vestidos largos. Ahora tengo un trauma psicológico con eso, hasta el punto de no poderme poner una falda sin pensar que alguien me está mirando y juzgando”, dijo entre lágrimas Polanía en el programa Vicky en Semana en 2023.

En esa entrevista, la funcionaria había asegurado que en aquel momento estaba viviendo una situación bastante compleja tras una polémica por un baile erótico, al parecer en un auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad de ese año.

Rama Judicial se pronuncia por muerte de jueza Vivian Polanía; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le tenía varias investigaciones

Sobre su deceso hay pocas pistas. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) lideran el estudio para esclarecer los hechos que han generado tristeza en la opinión pública.

“Les puedo decir que no se encuentran signos de violencia. Ella tenía un esquema de seguridad de UNP, pero, pues hasta que no salgan los resultados de Medicina Legal, no podremos dar mayores datos”, dijo el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Mecuc.