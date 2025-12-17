Entrevista

El día que Vivian Polanía, jueza muerta repentinamente en Cúcuta, denunció en SEMANA acoso y persecución: “Tengo miedo de mi vida”

La jueza le había concebido a este medio una entrevista tras una polémica por un baile erótico, al parecer en un auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de diciembre de 2025, 3:01 a. m.
La jueza Viviana Polanía no aguantó las lágrimas en la entrevista en el programa Vicky en Semana.
La jueza Viviana Polanía no aguantó las lágrimas en la entrevista en el programa Vicky en Semana.

La vida de la jueza de control de garantías de Cúcuta, Heidy Vivian Polanía Franco, estuvo marcada entre polémicas por su forma de expresarse en su vida personal.

Este miércoles, 17 de diciembre, se confirmó su muerte en su residencia ubicada en el barrio La Riviera de la capital de Norte de Santander, en circunstancias que están siendo investigadas.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien entregó detalles de su muerte, no se refirió a si la jueza tenía o no amenazas recientes en su contra.

“Ella tenía un esquema de seguridad de Unidad Nacional de Protección (UNP), pero, pues, hasta que no salgan los resultados de medicina legal, no podremos dar mayores datos”, dijo al mencionarse que el cuerpo de Polanía no presentaba signos de violencia.

Polanía fue hallada sin vida por las autoridades.
Polanía fue hallada sin vida por las autoridades.

Ante esta situación, que mantiene consternada a la rama judicial, Vivian Polanía, había denunciado en SEMANA acoso y persecución tras una polémica por un baile erótico, al parecer en un auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad de 2023.

“Nunca he tenido ninguna denuncia por corrupción. No es vida privada, es pública, pero es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad. Yo entiendo que soy de una generación diferente. Yo intenté cambiar porque pensaba que el error era mío y empecé a ponerme vestidos largos. Ahora tengo un trauma psicológico con eso, hasta el punto de no poderme poner una falda sin pensar que alguien me está mirando y juzgando”, dijo entre lágrimas Polanía en el programa Vicky en Semana.

En esa entrevista, la funcionaria había asegurado que en aquel momento estaba viviendo una situación bastante compleja y que se sentía perseguida por su forma de ser.

“Me quieren sacar, no es invento mío. Tengo pruebas y grabaciones de esto. Yo hablo a calzón quitado. No me parece justo lo que están haciendo conmigo. Y estoy segura de que todo viene por un caso de corrupción. Tengo miedo de mi vida, ayer cuando entré a la sala, sentí que estaba ingresando a la horca”, agregó la jueza.

Esta es la entrevista completa

YouTube video mDUPuhzMmZI thumbnail

