Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

Su hijo de dos meses de nacido se encontraba junto al cuerpo de la juez.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de diciembre de 2025, 1:39 a. m.
Jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco
Jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco Foto: Tomada de Instagram: @vivianpolaniaf2

La jueza de control de garantías de Cúcuta, Heidy Vivian Polanía Franco, quien estuvo envuelta en varias polémicas a lo largo de su vida laboral, fue hallada muerta en la residencia de su casa. Su hijo de dos meses de nacido se encontraba junto al cuerpo.

Los hechos se dieron a conocer sobre las 5:50 de la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, luego de que su esquema de seguridad no lograra comunicarse con la jueza, quien tenía programadas varias actividades este día.

“El Centro Automático Despacho (CAD) recibe una llamada por parte del celador donde vive la juez Vivian Polanía. Se ingresa con un cerrajero y la madre de la juez, donde se encuentra a la juez muerta en su cama en compañía del bebé”, mencionó el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con el reporte, la última vez que tuvo contacto Polanía con su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue a las 8:00 de la noche del martes 16 de diciembre.

El menor de edad, quien aparentemente se encontraba con signos de desnutrición, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de salud para recibir atención médica.

“Inmediatamente, trasladamos el bebé a un centro asistencial donde se encuentra estable, recuperándose satisfactoriamente de los hechos”, confirmó el comandante.

Polanía fue hallada sin vida por las autoridades.
Polanía fue hallada sin vida por las autoridades. Foto: Redes sociales: Vivian Polanía/Montaje:Semana

La Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes junto a la inspección técnica Centro Automático Despacho (CAD) para determinar las causas de la muerte de Vivian Polanía.

Les puedo decir que no se encuentran signos de violencia. Ella tenía un esquema de seguridad de UNP, pero, pues hasta que no salgan los resultados de Medicina Legal, no podremos dar mayores datos”, detalló el coronel.

Las autoridades se encuentran en la residencia de la juez, ubicada en el barrio La Riviera, recolectando testimonios y recopilando videos de cámaras de seguridad para conocer las causas del fallecimiento de la jueza.

Al parecer, por la rigidez y la lividez, se presume que pudo ser (el fallecimiento) en horas de la madrugada”, afirmó el coronel Ojeda Eraso.

