Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

Las autoridades adelantan los actos urgentes para determinar las causas de la muerte de la jueza, quien aparentemente no tenía signos de violencia.

18 de diciembre de 2025, 3:55 a. m.
La jueza Vivian Polanía fue encontrada sin vida en su casa.
La jueza Vivian Polanía fue encontrada sin vida en su casa. Foto: El País

Hay consternación en el país luego de que se confirmara el fallecimiento de la jueza de control de garantías de Cúcuta, Heidy Vivian Polanía Franco, quien fue una figura polémica en la rama judicial.

Algunas figuras políticas reaccionaron en redes sociales a su repentinamente muerte en su apartamento en la ciudad de Cúcuta, donde trabajaba.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, fue una de las primeras en reaccionar. Polanía había tenido una entrevista en el programa Vicky en Semana, donde denunció acoso y persecución.

“Qué dolorosa historia. La juez Vivian Polanía fue hallada muerta al lado de su bebé de dos meses de nacida. Apenas empiezan las investigaciones. Como madre, pienso en su bebé, en ella, en su familia. Dios les dé consuelo y mucho amor para salir de esto tan duro”, dijo Dávila en su cuenta de X.

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, también expresó algunas palabras tras conocerse la lamentable noticia.

“Qué dolorosa noticia. Parte el alma pensar en su hijita. La juez Vivian Polanía tenía a cargo casos cruciales contra el crimen organizado. La Fiscalía debe investigar y esclarecer las causas de su muerte. Consuelo y solidaridad a su familia y amigos”, escribió en X.

Erika Sánchez, representante a la Cámara de Santander, se sumó a las voces de los otros políticos que piden investigar las causas de su muerte.

“Es lamentable y preocupante ver este tipo de noticias en nuestro país. Ante el fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, hago un llamado a las autoridades para que adelanten una investigación rigurosa y oportuna que esclarezcan los hechos cuanto antes. No podemos permitir que la justicia en nuestro país se sienta amenazada. Mi solidaridad con su familia y amigos”, afirmó en X.

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia también se solidarizó con la familia, amigos y allegados de la juez en este difícil momento, quien se destacó la Rama Judicial del país.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la jueza Vivian Polonía. Su valentía, inteligencia y capacidad para sobreponerse a las dificultades dejaron una huella indeleble en la administración de justicia. Vuela alto”, dijeron en X.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes junto a la inspección técnica Centro Automático Despacho (CAD) para determinar las causas de la muerte de Vivian Polanía, quien según las autoridades no tenía signos de violencia.

