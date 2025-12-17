Nación

Este fue el último trino de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte; reaccionó a un documento de la Corte Constitucional, ¿qué era?

La publicación se hizo el 16 de diciembre a las 6:22 a.m.

18 de diciembre de 2025, 3:07 a. m.
En su trino no dejó ningún mensaje.

Tras la muerte de Heidy Vivian Polanía Franco, hallada sin vida en su apartamento de Cúcuta este miércoles 17 de diciembre, surgieron preguntas sobre sus últimas comunicaciones públicas y privadas. Entre ellas, llamó la atención su última interacción en la red X: la jueza compartió, sin ningún comentario, un enlace a la Sentencia T-115/25 de la Corte Constitucional, un fallo que aborda derechos a la salud mental y al trabajo digno.

La publicación se hizo el 16 de diciembre a las 6:22 a.m. La sentencia examina el derecho a la salud mental en el trabajo y obliga a los empleadores a identificar, prevenir y entender riesgos psicosociales derivados de la carga laboral.

El fallo subraya que, cuando existen recomendaciones médicas que señales la necesidad de ajustes en la jornada en las tareas, el empleador debe implementarlas para proteger la salud mental y el trabajo digno del funcionario. También desarrolla las circunstancias en las que procede la tutela por vulneración de salud mental laboral.

Compartir ese enlace cobra relevancia en el contexto de la atención pública sobre la incógnita de cuál sería la causa de su muerte: su figura estuvo marcada en años recientes por conflictos en su ejercicio, reseñas mediáticas y procesos disciplinarios.

El cuerpo de Polanía fue encontrado en su apartamento junto a su bebé de aproximadamente dos meses; su hijo fue trasladado a un centro asistencial y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino para garantizar su atención.

Según las autoridades, durante la escena no se presentaron signos externos de violencia, aunque las causas oficiales quedan sujetan a los resultados de Medicina Legal.

En 2022 y en años siguientes, la jueza también fue un objeto de investigaciones disciplinarias relacionadas con su conducta en audiencias y su presencia en redes sociales: algunos casos terminaron con sanciones provisionales, mientras que otros concluyeron con decisiones absolutorias por parte de órganos de la Rama Judicial.

Por ejemplo, en diciembre del siguiente año, estuvo enredada en una polémica tras difundirse imágenes de una celebración del Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia, en el que junto a ella estuvo un bailarín exótico.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Cúcuta informaron que se adelantan los actos urgentes y la inspección técnica del lugar para establecer las circunstancias del fallecimiento. Las pesquisas formales, incluyendo el informe de Medicina Legal, serán determinantes para establecer una conclusión oficial.

