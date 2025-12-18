Sigue en curso las investigaciones por la muerte de Heidy Vivian Polanía Franco, jueza Primera Penal Móvil Municipal con Función de Control de Órdenes de Apelación en Cúcuta.

El Consejo Superior de la Judicatura lamentó el fallecimiento de esta funcionaria, quien fue hallada sin vida en su residencia en la noche del miércoles, 17 de diciembre, junto a su bebé de dos meses de nacido, que presentaba signos de desnutrición.

“La Corporación expresa sus sinceras condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad judicial, y eleva votos por la pronta recuperación de su bebé”, dice un trino de la cuenta de X del perfil de la Rama Judicial.

La vida de esta jueza estuvo marcada por varias polémicas, donde en varias ocasiones la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le había abierto investigaciones.

Una de ellas fue en abril de 2022 en el caso de un fiscal que se quejó contra Polanía por presunto maltrato, donde según la denuncia, “la disciplinada utilizó expresiones temerarias y groseras en su contra con el propósito de humillarlo y manifestar su desprecio por la forma como él se dirigía a su despacho”.

Sin embargo, el pasado 11 de febrero de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desestimó las pretensiones del accionante y emitió una decisión absolutoria a favor de la jueza en este caso, “al considerar que si bien pudo haber afirmaciones innecesarias de la Juez, no constituyen una conducta objeto de sanción”.

Para el año 2023, el mismo Corporativo le abrió otra investigación tras conocerse un video viral en el cual Polanía aparece con un vestido blanco con escote en la espalda en una celebración de Amor y Amistad donde se presenta un baile erótico, al parecer en un auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta.

La Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta también emitieron una circular en aquel momento en la que se hizo un llamado de atención con relación al uso apropiado de los espacios públicos del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander.