Rama Judicial se pronuncia por muerte de jueza Vivian Polanía; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le tenía varias investigaciones

La vida de esta jueza estuvo marcada por varias polémicas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de diciembre de 2025, 9:53 p. m.
Jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su casa.
Jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su casa. Foto: API

Sigue en curso las investigaciones por la muerte de Heidy Vivian Polanía Franco, jueza Primera Penal Móvil Municipal con Función de Control de Órdenes de Apelación en Cúcuta.

El Consejo Superior de la Judicatura lamentó el fallecimiento de esta funcionaria, quien fue hallada sin vida en su residencia en la noche del miércoles, 17 de diciembre, junto a su bebé de dos meses de nacido, que presentaba signos de desnutrición.

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

La Corporación expresa sus sinceras condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad judicial, y eleva votos por la pronta recuperación de su bebé”, dice un trino de la cuenta de X del perfil de la Rama Judicial.

La vida de esta jueza estuvo marcada por varias polémicas, donde en varias ocasiones la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le había abierto investigaciones.

Él es Anuar Salín Jure, papá del bebé de la jueza Vivian Polanía: así lucían en fotos

Tras muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda habla de las dos hipótesis: “Se encontraba en su cama, arropada”

El preocupante estado en el que fue encontrado el hijo de la jueza Vivian Polanía, junto a su cuerpo: Policía lo confirmó

Se conoce la última llamada que habría tenido la jueza Vivian Polanía antes de ser encontrada muerta en su casa

Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

Este fue el último trino de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte; reaccionó a un documento de la Corte Constitucional, ¿qué era?

El día que Vivian Polanía, jueza muerta repentinamente en Cúcuta, denunció en SEMANA acoso y persecución: “Tengo miedo de mi vida”

El día que Vivian Polanía, jueza muerta repentinamente en Cúcuta, denunció en SEMANA acoso y persecución: “Tengo miedo de mi vida”

Una de ellas fue en abril de 2022 en el caso de un fiscal que se quejó contra Polanía por presunto maltrato, donde según la denuncia, “la disciplinada utilizó expresiones temerarias y groseras en su contra con el propósito de humillarlo y manifestar su desprecio por la forma como él se dirigía a su despacho”.

Sin embargo, el pasado 11 de febrero de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desestimó las pretensiones del accionante y emitió una decisión absolutoria a favor de la jueza en este caso, “al considerar que si bien pudo haber afirmaciones innecesarias de la Juez, no constituyen una conducta objeto de sanción”.

Para el año 2023, el mismo Corporativo le abrió otra investigación tras conocerse un video viral en el cual Polanía aparece con un vestido blanco con escote en la espalda en una celebración de Amor y Amistad donde se presenta un baile erótico, al parecer en un auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta.

La Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta también emitieron una circular en aquel momento en la que se hizo un llamado de atención con relación al uso apropiado de los espacios públicos del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander.

