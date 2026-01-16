Nación

Habla por primera vez expareja de la jueza Vivian Polanía: hizo grave denuncia sobre su hijo y respondió por polémicos audios

El hombre rompió su silencio tras la muerte de la togada e hizo una grave denuncia sobre lo que estaría haciendo la familia de ella con su hijo.

Redacción Nación
16 de enero de 2026, 11:41 a. m.
Anuar Salín Jure Balaguera junto a su expareja Vivian Polanía.
Anuar Salín Jure Balaguera junto a su expareja Vivian Polanía. Foto: Instagram: @heidyvivianpolaniafranco

Anuar Salín Jure Balaguera, expareja de la jueza Vivian Polanía, habló por primera vez después de que la mujer fuera encontrada muerta en su casa en Cúcuta el pasado 17 de diciembre.

En diálogo con el medio La Opinión, el hombre aseguró que está pasando por un difícil momento por lo que está ocurriendo con su hijo. Según explicó, al pequeño no lo habían registrado por su condición de prematuro, por lo que, después del fallecimiento de la togada, iba a ser el respectivo procedimiento.

“El 19 de diciembre fui a la Notaría Segunda a registrar al niño, pero me informaron que lo iban a registrar en la clínica Medical Duarte. Allí estaba la madre de Vivian y su hermano. Ellos me ignoraron a mí completamente, como si yo no existiera”, dijo.

La jueza Vivian Polanía
A la jueza Vivian Polanía la encontraron muerta en su casa. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: heidyvivianpolaniafranco

Jure Balaguera afirmó que llegó junto a su abogado, pero fueron engañados para que se acercaran a una oficina zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y, mientras esto, la familia de la jueza registró al niño con otro nombre distinto al que él tenía pensado junto a su expareja.

El hombre enfatizó que el procedimiento se hizo de manera muy rápida y sin su consentimiento. De hecho, contó que pocos días antes de la muerte de Vivian Polanía, ella tuvo una discusión con la familia y su mamá se le llevó el documento de nacido vivo del pequeño, lo que hizo también que se retrasara el trámite para registrarlo.

Caso Vivian Polanía, jueza hallada muerta en Cúcuta, podría tomar otro rumbo; amigo de ella habló y su testimonio es clave

Por todo esto, Anuar Salín interpuso una tutela porque consideró que se le estaban vulnerando sus derechos. El caso de manera inicial fue asignado a un juzgado penal, lo que le generó desconfianza, ya que consideraba que era competencia de un juzgado de familia.

Hasta el momento, según contó, no sabe nada del paradero de su hijo, por lo que no ha podido verlo. Además, sostuvo que tampoco tuvo la oportunidad de darle el último adiós a su expareja después de su muerte.

Anuar Salín Jure y Vivian Polanía
Anuar Salín Jure y Vivian Polanía. Foto: Tomadas de la cuenta en Instagram: heidyvivianpolaniafranco

Pese a lo mucho que se ha hablado, Jure Balaguera dejó en claro que no sabe qué fue lo que ocurrió en la casa de Polanía, pero aprovechó para explicar los audios que aparecieron tras la muerte de la mujer, en los que ella afirmó que si algo le pasaba, lo hacía responsable a él.

“Es un audio a destiempo porque eso ocurrió en el primer semestre del 2025. Fue en una situación en la que nos encontrábamos en mi apartamento, tuvimos una discusión de pareja, como cualquier pareja de celos. Yo incluso había tomado trago”, contó.

Rama Judicial se pronuncia por muerte de jueza Vivian Polanía; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le tenía varias investigaciones

En el audio se menciona a un primo suyo; Anuar indicó que sí es su familiar, pero que solo lo ha visto dos veces en la vida y que esta persona no le debe nada a la justicia. “Tiene una vida en paz y está tranquilo”, señaló.

La verdad, fueron bobadas de mi parte lo que yo expresé ahí. (...) Con toda sinceridad, son imprudencias que uno comete. Nosotros posteriormente lo hablamos, nos disculpamos y seguimos adelante“, añadió.

El sujeto confirmó que ya fue contactado por la Fiscalía y está colaborando para esclarecer qué fue lo que ocurrió con la jueza.

Por último, le hizo un llamado a las autoridades competentes para que le ayuden con la situación de su hijo y ponerle el nombre que tenían pensado con su expareja.

“Falta que el ICBF tenga todo el procedimiento administrativo correcto, porque ahorita hasta la fecha, yo siento que han sido arbitrarios, que han sido parcializados y que me han negado a mí todo derecho como padre“, concluyó.

