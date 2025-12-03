Deportes
No todo fue alegría en Cúcuta: barristas corretearon y golpearon a su propio presidente
A pesar de lograr el ascenso a primera división, la hinchada mostró su inconformismo por la gestión de José Augusto Cadena.
Cúcuta Deportivo le remontó la serie al Real Cundinamarca y confirmó su regreso a la primera división del fútbol colombiano para 2026.
Justo después de confirmarse la victoria, cientos de hinchas saltaron a la cancha del Estadio General Santander para festejar el triunfo al lado de los jugadores.
Sin embargo, la emprendieron contra el presidente José Augusto Cadena que había bajado del palco minutos antes.
En múltiples videos que circulan a través de las redes sociales se ve el momento en que barristas increpan a Cadena y lo obligan a salir corriendo para buscar resguardo detrás de las vallas.
Sin entender lo que sucedía, el dirigente fue custodiado por las autoridades y cuando se disponía a entrar al túnel de vestuarios le cayó un objeto desde la tribuna.
Momento en el que la hinchada apreta a José Augusto Cadena en la celebración. pic.twitter.com/itv9LbEEKI— Comunidad Rojinegra (@ComuRojinegra) December 3, 2025
La molestia de los hinchas radica en la gestión de los recursos económicos del club, los años que estuvieron en la B y escándalos que han rodeado a Cadena como principal cabeza del Cúcuta Deportivo.
Ni siquiera el ascenso a la Liga BetPlay logró calmar los ánimos de la barra principal, que aprovechó para hacerse sentir en medio de la celebración.
La imagen de Cadena corriendo para ponerse a salvo le ha dado la vuelta al mundo y fue reproducida por varios medios en otros países de Sudamérica.
Cúcuta Deportivo es de la A
Lo cierto es que Cúcuta amanece con una sonrisa en el rostro de sus habitantes, pues confirmaron su regreso a la A cinco años después de haber perdido el reconocimiento deportivo por la crisis económica.
Para lograrlo necesitaban darle la vuelta a la serie contra Real Cundinamarca y coronarse campeones del segundo semestre.
Lucas Ríos y Jhonathan Agudelo marcaron los goles del cuadro motilón, que pudo sentenciar la serie en los 90 minutos pero desperdició dos opciones desde el punto penal. El propio Agudelo y Matías Pisano fallaron desde los 12 pasos.
Sin distancia suficiente en el marcador, la final del segundo semestre se definió en la tanda de penales con nerviosismo hasta el último instante.
Real Cundinamarca erró tres de sus cobro y dejó todo servido para que Cristian ‘Jopito’ Álvarez convirtiera el gol del ascenso.
Cuando la pelota besó la red, las tribunas del Estadio General Santander estallaron de júbilo al saber que la espera había terminado definitivamente.
Cúcuta Deportivo y Jaguares FC son los nuevos inquilinos de la primera división, reemplazando a Unión Magdalena y Envigado FC.
“Hoy he regresado como entrenador y me siento muy feliz de poder darles un ascenso y regresar al lugar donde nunca tuvieron que haber salido”, dijo el técnico Nélson Flórez.
Además, agradeció a sus dirigidos: “Todos los muchachos han hecho cosas extraordinarias y se lo merecen. Todos son geniales, unos chicos hermosos y Dios permita que esto perdure en el tiempo“.