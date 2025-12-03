Deportes

No todo fue alegría en Cúcuta: barristas corretearon y golpearon a su propio presidente

A pesar de lograr el ascenso a primera división, la hinchada mostró su inconformismo por la gestión de José Augusto Cadena.

3 de diciembre de 2025, 11:45 a. m.