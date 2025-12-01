¿Qué necesita el Cúcuta Deportivo para ascender a la Liga BetPlay? Tiene doble oportunidad

Este martes, 2 de diciembre de 2025, podría ser un día histórico para el Cúcuta Deportivo. La hinchada del cuadro motilón asistirá al Estadio General Santander con la esperanza de lograr el ascenso a la primera división.

Estas son las cuentas del Cúcuta Deportivo:

Si Cúcuta gana el partido 1-0 y se van a penales con victoria para Real Cundinamarca, se repiten los mismos rivales en una nueva serie por el ascenso.

Si Cúcuta gana por dos goles o más y se corona campeón, asciende de manera directa.

Si Real Cundinamarca gana o empata, jugará la final por el ascenso contra Patriotas Boyacá.

En ningún caso habrá repechaje de Cúcuta vs. Patriotas.

Eso quiere decir que, aún perdiendo por la vía de los penales, Cúcuta Deportivo gozará de una segunda oportunidad en el repechaje del ascenso.

Cualquier victoria por más de un gol o en penales le dará el ascenso directo al conjunto motilón.

¿Cuándo es el partido de Cúcuta vs. Real Cundinamarca?

El duelo de vuelta contra Real Cundinamarca está programado para este martes, 2 de diciembre, a las 3:45 de la tarde. La transmisión correrá por cuenta de Win Sports para todo el país, como es habitual en la primera y segunda categoría.

Las autoridades de Cúcuta esperan que el estadio reciba una masiva afluencia de público, tras revelarse los precios de la boletería:

Norte: $50.000

$50.000 Sur: $50.000

$50.000 Oriental: $80.000

$80.000 Occidental: $150.000

Las puertas del General Santander se abrirán sobre las 12:00 del mediodía y cuenta con un aforo aprobado de 29.000 personas en total.

Real Cundinamarca tiene una ventaja de 1-0 en el marcador global. | Foto: Cristian Bayona

Declaraciones antes de Cúcuta vs. Real Cundinamarca

Jhonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo, invitó a toda la hinchada a mostrar su apoyo en el sueño del ascenso. “Vamos a salir a matar o morir”, dijo el goleador.

“Estamos motivados por lo que se viene haciendo. Estos días de trabajo hemos visto el partido, hemos estado corrigiendo cosas. Vamos a estar en nuestra casa, con nuestra gente, familias y bueno, somos conscientes del partido que nos vamos a jugar, el más importante del año, de nuestras vidas”, declaró Agudelo.

Cúcuta Deportivo no juega en la primera división desde el año 2020, cuando perdió el reconocimiento deportivo tras una decisión del Ministerio del Deporte.

En 2022 volvió a jugar en la B y desde entonces ha intentado sin éxito el anhelado ascenso que podría darse este martes en condición de local.