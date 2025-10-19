Suscribirse

Nación

Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

Las personas deben verificar si han sido designados como jurados para la jornada electoral.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 1:33 p. m.
Departamentos como Chocó, Boyacá, Casanare y Córdoba fueron los que más participaron en las elecciones para Consejos Municipales y Locales de Juventud.
Elecciones para Consejos Municipales y Locales de Juventud. | Foto: DANIEL JARAMILLO

Este domingo, 19 de octubre, se llevarán a cabo en el país las elecciones para la elección de los Consejos Locales de Juventud para los próximos años. A través de un trabajo organizado entre los entes locales y nacionales, se establecieron los puestos de votación en los 32 departamentos del país.

Contexto: A las urnas: 11 mil jóvenes eligen a los nuevos consejeros de juventud. Todo lo que debe saber de las elecciones de este domingo

La Registraduría Nacional confirmó el inicio de los comicios electorales a las 8:00 de la mañana. El horario dispuesto para que los votantes se acerquen a los puestos de votación será hasta las 4:00 de la tarde.

Por medio de una publicación en la red social X, la entidad destacó los horarios dispuestos. De forma adicional, se habilitó el canal de YouTube para seguir el desarrollo de la jornada electoral.

Para ejercer su derecho al voto, las personas deben asistir al puesto de votación designado y llevar su documento de identidad, el cual permitirá a los jurados de votación verificar su identidad.

Una vez realizado el proceso, se entregará un comprobante de asistencia a los comicios, con el cual se podrá acceder a los beneficios establecidos. Entre ellos se encuentran:

  • 10% de descuento en matrículas de centros de educación superior oficiales.
  • Copia gratuita de la libreta militar.
  • Media jornada de descanso legal remunerado.
  • Un mes menos en la prestación del servicio militar.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

A través del portal web de la Registraduría Nacional, los ciudadanos podrán conocer su puesto de votación. El usuario debe ingresar a la página de la entidad y, con su número de documento de identidad, el sistema le informará la dirección y el número de mesa donde debe votar.

De manera adicional, a través de la aplicación oficial de la Registraduría, los ciudadanos podrán conocer su puesto de votación y consultar los resultados de los escrutinios una vez finalice la jornada electoral.

Este domingo 19 de octubre se realizarán en todo el país las Elecciones de Consejos de Juventud. Jóvenes entre los 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes para participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas juveniles. La jornada se desarrollará en los puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional.
Este domingo 19 de octubre se realizarán en todo el país las Elecciones de Consejos de Juventud. Jóvenes entre los 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes para participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas juveniles. La jornada se desarrollará en los puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional. | Foto: COLPRENSA

La app oficial está disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones de dispositivos iOS y Android. Cada usuario debe verificar las condiciones de su dispositivo para asegurar el buen funcionamiento de la herramienta.

Además, en el sitio web de la entidad se pueden consultar las principales recomendaciones para la jornada electoral y la importancia de los comicios que se llevarán a cabo.

Contexto: ¿Hasta qué hora va la ley seca de este sábado 18 de octubre en Colombia?

En los próximos días la entidad divulgará los resultados finales de las votaciones tras realizar todos los procesos de control y vigilancia de cada uno de los votos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

2. Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

3. Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

4. Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

5. Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Votación Votacionesjuventud

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.