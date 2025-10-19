Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

Este domingo, 19 de octubre, se llevarán a cabo en el país las elecciones para la elección de los Consejos Locales de Juventud para los próximos años. A través de un trabajo organizado entre los entes locales y nacionales, se establecieron los puestos de votación en los 32 departamentos del país.

La Registraduría Nacional confirmó el inicio de los comicios electorales a las 8:00 de la mañana. El horario dispuesto para que los votantes se acerquen a los puestos de votación será hasta las 4:00 de la tarde.

Por medio de una publicación en la red social X, la entidad destacó los horarios dispuestos. De forma adicional, se habilitó el canal de YouTube para seguir el desarrollo de la jornada electoral.

💥 ¡HOY ES EL DÍA! 💥



Sal, vota y demuestra que la juventud sí tiene voz🗳️🔥. No hay excusas cuando se trata de construir el futuro. #GrandesXElección💥 pic.twitter.com/w7ClozwEoi — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 19, 2025

Para ejercer su derecho al voto, las personas deben asistir al puesto de votación designado y llevar su documento de identidad, el cual permitirá a los jurados de votación verificar su identidad.

Una vez realizado el proceso, se entregará un comprobante de asistencia a los comicios, con el cual se podrá acceder a los beneficios establecidos. Entre ellos se encuentran:

10% de descuento en matrículas de centros de educación superior oficiales.

Copia gratuita de la libreta militar.

Media jornada de descanso legal remunerado.

Un mes menos en la prestación del servicio militar.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

A través del portal web de la Registraduría Nacional, los ciudadanos podrán conocer su puesto de votación. El usuario debe ingresar a la página de la entidad y, con su número de documento de identidad, el sistema le informará la dirección y el número de mesa donde debe votar.

De manera adicional, a través de la aplicación oficial de la Registraduría, los ciudadanos podrán conocer su puesto de votación y consultar los resultados de los escrutinios una vez finalice la jornada electoral.

Este domingo 19 de octubre se realizarán en todo el país las Elecciones de Consejos de Juventud. Jóvenes entre los 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes para participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas juveniles. La jornada se desarrollará en los puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional. | Foto: COLPRENSA

La app oficial está disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones de dispositivos iOS y Android. Cada usuario debe verificar las condiciones de su dispositivo para asegurar el buen funcionamiento de la herramienta.

Además, en el sitio web de la entidad se pueden consultar las principales recomendaciones para la jornada electoral y la importancia de los comicios que se llevarán a cabo.