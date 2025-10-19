Suscribirse

Política

A las urnas: 11 millones de jóvenes eligen a los nuevos consejeros de juventud. Todo lo que debe saber de las elecciones de este domingo

Estos son los detalles de los comicios de este 19 de octubre, que definirán a los nuevos representantes de los intereses de los más jóvenes del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 10:50 a. m.
La participación en las votaciones es un eje fundamental para pasar de la queja a la acción.
Jóvenes colombianos analizaron su papel en la política y el sentido de su participación en las urnas este 19 de octubre. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Más de 11 millones de jóvenes acuden a las urnas este domingo, 19 de octubre, para votar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se llevarán a cabo por segunda ocasión en la historia de Colombia.

Quienes están habilitados para votar tienen entre 14 y 28 años y en esta contienda nacional podrán elegir a sus representantes participando en 19.869 mesas de votación que se dispusieron en 6.372 puestos en todos los departamentos.

En estos comicios hay candidatos de listas independientes, otros pertenecientes a procesos y prácticas organizativas y aquellos militantes de partidos y movimientos políticos tradicionales.

Contexto: Candidatos a los Consejos de Juventud están siendo amenazados: violenta antesala para las elecciones de 2026

Un total de 45.183 candidatos aspiran a obtener una de las 11.012 curules, quienes se presentaron en 9.009 listas, distribuidas así: 4.331 por partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas formalmente constituidas.

Las elecciones de los jóvenes no han estado exentas de los casos de violencia. El candidato del Centro Democrático, Yeimar Gamboa, de Chigorodó, Antioquia, fue asesinado en medio de la campaña que desarrolló en ese municipio, tras haber dedicado su adolescencia a buscar a los jóvenes en riesgo de ser víctimas de reclutamiento para alejarlos de entornos de violencia.

Contexto: Habrá ley seca en varias ciudades y municipios de Colombia desde este sábado, 18 de octubre: este es el motivo y la multa

Ese mismo partido denunció que uno de sus candidatos en Puerto Rondón, Arauca, fue amenazado de muerte. “La amenaza, enviada a su WhatsApp desde un número desconocido, constituye un hecho de extrema gravedad que exige la acción inmediata de las autoridades competentes“, advirtió la colectividad.

Si bien las amenazas más letales se presentaron contra aspirantes de ese partido, en el resto de asociaciones políticas también se denunciaron casos de intimidaciones en redes sociales en las que invitaban a los jóvenes a desistir de sus aspiraciones. Incluso, uno de los aspirantes fue secuestrado.

Para este 2025 hubo 15 por ciento más de listas de candidatos que durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud de 2021. Los departamentos que cuentan con más curules habilitadas para esta elección son Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

Los jóvenes interesados en participar en la jornada electoral de este domingo 19 de octubre pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, que está disponible para su descarga gratuita en Google Play y App Store.

Contexto: Registraduría asegura que no se pueden reimprimir los tarjetones para la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre

La Registraduría también dispuso de una versión web de ese aplicativo que fue habilitada en la página https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co.

El organismo electoral aclaró que los menores de 14 y 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

2. Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

3. Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

4. Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

5. Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Registraduría Nacional del Estado CivilJóvenes

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.

Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

Redacción Semana
Chat Miguel Quintero

Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump.

Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.