Abelardo de la Espriella se pronunció: “Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda”

Por medio de su cuenta de X, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella analizó los resultados de las elecciones a Senado, Cámara y consultas interpartidistas.

En primer caso, la figura política destacó que las votaciones son una victoria para su partido, el Movimiento Salvación Nacional.

Hoy hemos dado el primer gran paso electoral para la victoria, Colombia nos pide renovación.



Que no tendríamos umbral, decían, aquí está la lista del Tigre: sin maquinaria, sin ríos de dinero, sin burocracia.



Hoy se comprueba en las urnas lo que he venido diciendo: el… pic.twitter.com/1MgaRkQXGO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 9, 2026

“Hoy hemos dado el primer gran paso electoral para la victoria. Colombia nos pide renovación. Que no tendríamos umbral, decían; aquí está la lista del Tigre: sin maquinaria, sin ríos de dinero, sin burocracia. Hoy se comprueba en las urnas lo que he venido diciendo: el verdadero enemigo a vencer es la izquierda radical; los resultados del Congreso así lo demuestran”, señaló Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Por otra parte, destacó que, con los cálculos iniciales que se tienen en relación con las curules al Congreso, el sector político con el cual tiene mayor similitud en sus ideologías sería mayoría.

“Hoy son la bancada más grande del Congreso de la República, eso es muy grave. Llamo a la unión a todos los demócratas de todos los partidos que, al igual que nosotros, defienden la libertad, la democracia y la institucionalidad. Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro”, destacó el precandidato.

Mensaje a Paloma Valencia

En otro aparte de su intervención en redes sociales, el candidato envió un mensaje de bienvenida a la contienda a la candidata Paloma Valencia, quien resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

“Quiero felicitar también a Paloma Valencia. Bienvenida a la contienda, porque la campaña empieza mañana. Aplaudo tu actitud, celebro que hayas ganado y ahí nos veremos, en la arena democrática como tiene que ser. Abelardo, un agradecimiento a todos los votantes que confiaron en la lista del Tigre de Salvación Nacional”, destacó De La Espriella.

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Por último, Enrique Gómez, figura del Movimiento Salvación Nacional, envió un mensaje con miras a las elecciones que se desarrollarán en los próximos meses, destacando que la presencia de Abelardo de la Espriella fue fundamental en las elecciones.

Enrique Gómez candidato al Senado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Vamos por más y vamos a transformar la política el 31 de mayo, triunfando contra el riesgo verdadero. Como lo has dicho, el Pacto Histórico debe ser derrotado. Gracias a todos los candidatos de Salvación Nacional, al Senado y a la Cámara; a las directivas del partido, a los miembros de Defensores de la Patria, a las gerencias y, obviamente, a nuestro gran Tigre, Abelardo De La Espriella. Tu apoyo ha sido fundamental para este logro y seguimos todos aquí en Salvación Nacional, en Defensores de la Patria, en Colombia”.