Política

Abelardo de la Espriella se pronunció: “Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda”

El candidato envió un mensaje a Paloma Valencia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

8 de marzo de 2026, 9:55 p. m.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por medio de su cuenta de X, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella analizó los resultados de las elecciones a Senado, Cámara y consultas interpartidistas.

En primer caso, la figura política destacó que las votaciones son una victoria para su partido, el Movimiento Salvación Nacional.

“Hoy hemos dado el primer gran paso electoral para la victoria. Colombia nos pide renovación. Que no tendríamos umbral, decían; aquí está la lista del Tigre: sin maquinaria, sin ríos de dinero, sin burocracia. Hoy se comprueba en las urnas lo que he venido diciendo: el verdadero enemigo a vencer es la izquierda radical; los resultados del Congreso así lo demuestran”, señaló Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Por otra parte, destacó que, con los cálculos iniciales que se tienen en relación con las curules al Congreso, el sector político con el cual tiene mayor similitud en sus ideologías sería mayoría.

Política

Daniel Briceño arrasa con más de 250 mil votos en Bogotá y empuja la votación del Centro Democrático a la Cámara de Representantes

Política

Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

Política

Resultados de las consultas: estos son los tres candidatos con más votos por coalición

Política

Así se vivió la elección del 8 de marzo en Colombia: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras van a la primera vuelta presidencial

Política

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

Política

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Política

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

Confidenciales

Tras la votación de este domingo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las posibilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Política

“Hoy, en las urnas, comienza la verdadera renovación”: Abelardo de la Espriella en la apertura de las elecciones legislativas

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

“Hoy son la bancada más grande del Congreso de la República, eso es muy grave. Llamo a la unión a todos los demócratas de todos los partidos que, al igual que nosotros, defienden la libertad, la democracia y la institucionalidad. Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro”, destacó el precandidato.

Mensaje a Paloma Valencia

En otro aparte de su intervención en redes sociales, el candidato envió un mensaje de bienvenida a la contienda a la candidata Paloma Valencia, quien resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

“Quiero felicitar también a Paloma Valencia. Bienvenida a la contienda, porque la campaña empieza mañana. Aplaudo tu actitud, celebro que hayas ganado y ahí nos veremos, en la arena democrática como tiene que ser. Abelardo, un agradecimiento a todos los votantes que confiaron en la lista del Tigre de Salvación Nacional”, destacó De La Espriella.

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Por último, Enrique Gómez, figura del Movimiento Salvación Nacional, envió un mensaje con miras a las elecciones que se desarrollarán en los próximos meses, destacando que la presencia de Abelardo de la Espriella fue fundamental en las elecciones.

Enrique Gómez Candidato al Senado
Enrique Gómez candidato al Senado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Vamos por más y vamos a transformar la política el 31 de mayo, triunfando contra el riesgo verdadero. Como lo has dicho, el Pacto Histórico debe ser derrotado. Gracias a todos los candidatos de Salvación Nacional, al Senado y a la Cámara; a las directivas del partido, a los miembros de Defensores de la Patria, a las gerencias y, obviamente, a nuestro gran Tigre, Abelardo De La Espriella. Tu apoyo ha sido fundamental para este logro y seguimos todos aquí en Salvación Nacional, en Defensores de la Patria, en Colombia”.

Más de Política

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, cuestionó que la empresa esté “contratando sin control”.

Daniel Briceño arrasa con más de 250 mil votos en Bogotá y empuja la votación del Centro Democrático a la Cámara de Representantes

ELECCIONES 2026

Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López

Resultados de las consultas: estos son los tres candidatos con más votos por coalición

⁠Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López

Así se vivió la elección del 8 de marzo en Colombia: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras van a la primera vuelta presidencial

Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

Ivan Cepeda en campaña presidencial, parque de las banderas, Cali.

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Integrantes de la bancada legislativa del partido Comunes. Sandra Ramírez aspirará al Senado en coalición con Fuerza Ciudadana.

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

PALOMA VALENCIA, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA POR LA GRAN CONSULTA

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 dejó uno de los primeros nombres confirmados en la carrera por la Presidencia de la República. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA tenía razón: estruendoso fracaso de Claudia López este domingo

Noticias Destacadas