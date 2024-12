En su veredicto, la JEP no solo solicitó aplicar la garantía de no extradición sino que también ordenó a la Fiscalía disponer su libertad inmediata. Es decir, al mismo fiscal Néstor Humberto Mártinez le habría correspondido firmar la boleta de salida del exguerrillero. Su respuesta a la noticia, esa misma que con rapidez reproducían los medios, fue anunciar su irrevocable renuncia. "Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden", aseguró.

La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de negar la extradición de Jesús Santrich produjo un efecto dominó sin precedentes. A través de una rueda de prensa, este miércoles los magistrados de la Sección de Revisión del Tribunal anunciaron que no había suficiente evidencia para evaluar si los hechos por los que se señala al exguerrillero ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo de paz. Por ende, con tres votos a favor y dos en contra, decidieron no acatar la solicitud que hace un año hizo el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La propuesta no cayó muy bien al otro lado del espectro que con rapidez descartó un eventual escenario que recogiera esa propuesta. "En vivo y en directo, están haciendo trizas la institucionalidad del país. El Presidente tiene la responsabilidad de convocar a los poderes para darle rumbo a este barco. Hoy no tiene. Ojalá no escuche la idea de convocar a una Asamblea Constituyente que sería el acabose", aseguró el excandidato presidencial Sergio Fajardo.

En esa misma orilla se paró la senadora de la Alianza Verde Claudia López y el exministro del Interior Rodrigo Rivera: "Deduzco que aquellos que están empezando a promover la idea de una Constituyente están felices con la decisión que hoy dio a conocer la JEP. Frente a la inviabilidad de sus aspiraciones en el Congreso y en la Corte Constitucional estaban buscando una excusa para la constituyente".

¿Es posible la Constituyente?

El problema de la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente son sus riesgos y su complejidad. En términos generales, cuatro son los obstáculos que enfrenta.

1) Se sabe dónde comienza, pero no dónde termina: quienes temen a este mecanismo señalan que es fácil que comience convocada para revisar un tema, como en este caso una supuesta crisis institucional, y termine por revisarlos todos, por ejemplo, la reelección presidencial, que hoy ha quedado prohibida. Hay un miedo generalizado a que se aproveche el interés para que los voceros del no tramiten las propuestas que no calaron en medio de la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. En ese sentido, la estructura de la JEP, las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a esta misma Jurisdicción. Temas tan álgidos como el número de magistrados que debe tener la justicia de paz, la ruta que seguirán los procesos de los agentes de Estado o incluso los temas de libertades fundamentales. La Constitución política señala que existe la posibilidad de tener un temario limitado, pero la verdad es que una vez se conforme la constituyente esta se puede declarar omnímoda. Es decir, ratificar que tienen competencia para comenzar con borrón y cuenta nueva.

2) Los antecedentes: Nada asegura que una constituyente no pueda desbordarse. En 1953 cuando el presidente Laureano Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) se señalaron unos temarios. Sin embargo, luego vino el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la Constituyente no solo desbordó su campo de acción, sino que legitimó el golpe de Estado y se convocó una asamblea legislativa. En 1991, después del histórico movimiento de la Séptima Papeleta también pasó algo similar. Al principio se consideró que el temario debía ser limitado, pero una vez constituidos, los constituyentes terminaron siendo omnipotentes. Por eso, juristas como Alfonso Gómez Méndez rechazan esta fórmula y sostienen que la solución podría ser más bien algo similar a la pequeña constituyente de Alfonso López Michelsen. El exmandatario la planteó en su momento para arreglar los líos de la justicia, pero las Altas Cortes la declararon inconstitucional.

3) ¿Quiénes la presiden? La Carta Política sostiene que los ciudadanos elegirán en forma directa los delegatarios a esa Asamblea. Es decir, que no pueden existir ni siquiera circunscripciones especiales y que para cualquier escenario alterno se tendría que reformar la Constitución. Esas cuotas para la guerrilla existieron en los primeros años de la nueva constitución de 1991, pero las propias Farc desistieron de ellos. El presidente Cesar Gaviria, por ejempló, gobernó con esa facultad pero no la usó porque finalmente la entonces guerrilla no entró a la negociación en ese momento

