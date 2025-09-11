Se aplaza un mes el juicio contra el precandidato presidencial Camilo Romero tras polémica sobre su defensa

A la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no le quedó más que aplazar hasta el próximo 20 de octubre la continuación del juicio contra el precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, después de la polémica que se desató por la designación de una abogada de oficio a su defensa.

Desde el pasado 8 de octubre, el magistrado Ariel Torres, encargado del caso, programó las diligencias para avanzar en el proceso, pero no tuvo mayores progresos por los reclamos que hizo Romero sobre la designación de una abogada de oficio ante las constantes excusas que presentó su defensa titular, hoy liderada por el abogado Miguel Ángel del Río.

En medio de una de las audiencias, el exgobernador de Nariño le preguntó al magistrado Torres: “¿No era lo mínimo enterarme de que tenía una abogada de oficio para, al menos, vincularla al proceso; para, al menos, trabajar articuladamente en una estrategia de defensa? Ni siquiera me enteré de esa situación y ni siquiera ella conoce la estrategia de defensa”.

SEMANA conoció que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le designó una abogada suplente después de estudiar todas las maniobras que habría llevado a cabo la defensa del también exembajador de Colombia en Argentina, para que el proceso prescribiera.

El exgobernador de Nariño Camilo Romero y el abogado Miguel Ángel del Río. | Foto: No

Esta revista se contactó con el abogado Del Río para conocer su posición frente a esta situación, y explicó que ha estado tres años de los ocho que lleva el proceso, ha radicado dos solicitudes de nulidad, una recusación contra el magistrado Ariel Torres, y “no hay ninguna responsabilidad de mi parte en el retraso del proceso”, manifestó.

En medio de toda la polémica que se dio esta semana sobre ese proceso, la Sala de Primera Instancia reprogramó para el 20, 21, 22 y 23 de octubre las audiencias de juicio, pero primero se deberá resolver el tema de la defensa para continuar con el caso.

Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. | Foto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Camilo Romero es investigado por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en un contrato cuando era gobernador de Nariño, para comprar y vender más de 80.000 cajas del aguardiente del departamento para el año 2016.