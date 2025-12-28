Nación

Secretaría de Movilidad anuncia horarios especiales en oficinas: así funcionarán patios y puntos de atención

Tenga en cuenta que habrán cambios para los patios, en caso de que le inmovilicen su vehículo.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 6:25 p. m.
Estos son los horarios para fin de año de la Secretaría de Movilidad.
Estos son los horarios para fin de año de la Secretaría de Movilidad. Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá

La llegada de la temporada de fin de año es una de las más importantes para muchos colombianos, dado que permite salir de la ciudad, tener un tiempo de recarga y desconectarse de sus labores. Es por ello que las oficinas de distintas entidades cambian y ajustan sus horarios para ello.

Bancos, entidades distritales y gubernamentales han anunciado los ajustes para la temporada de fin de año. Recientemente, se conoció que la Secretaría de Movilidad (SDM) también hará un ajuste, para quienes necesiten hacer trámites correspondientes a esta dependencia.

Agentes de tránsito y Policía Nacional regulan el ingreso a Cali para garantizar un regreso seguro de los viajeros.
Estos son los horarios de la entidad. Foto: Secretaria Movilidad

Lo primero que indicaron es que el próximo 31 de diciembre no habrá atención en ninguno de los puntos de atención.

Respecto a los puntos para realizar los trámites de salida de patios, la SDM precisó que se puede realizar presencialmente, en los siguientes seis puntos de atención:

  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, localizado en la Calle 13 #37-35.
  • Fontibón Centro, ubicado en la calle 19 #99-68.
  • Centro Comercial Tintal Plaza en la avenida Carrera 86 #6-37.
  • Centro Comercial Carrera en la avenida de Las Américas #50-15.
  • Centro Comercial Mallplaza localizado en la avenida carrera 30 o avenida NQS #19-00.
  • Centro Comercial Nuestro Bogotá en la carrera 86 #55A-75.
WhatsApp web presenta fallas.
Así funcionarán las oficinas. Foto: 123rf

Por su parte, el primero de enero no habrá atención dado que es día festivo. El viernes 2 de enero habrá atención en los Puntos Centro Comercial Carrera, Centro Comercial Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p. m.

El sábado 3 de enero habrá atención en el Centro Comercial Carrera y Centro Comercial Nuestro Bogotá, de 7:00 a. m. a 2:00 p.m. También en el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, en horario de 7:00 a. m a 5:00 p. m.

Respecto a la atención en la ventanilla única de servicios, habrá horario extendido hasta el 30 de diciembre, con excepciones en el punto de Tribeca, San Cristobal y Altavista. El 31 de diciembre no habrá servicio por el cambio de tarifas y cierre bancario.

El listado de vehículos ya se encuentra disponible en la Ventanilla Única de Servicios.
Estos son los horarios actualizados. Foto: Getty / Montaje Semana

A partir del 5 de enero de 2026, todos los servicios de la Secretaría de Movilidad retomarán su horario habitual.

