La llegada de la temporada de fin de año es una de las más importantes para muchos colombianos, dado que permite salir de la ciudad, tener un tiempo de recarga y desconectarse de sus labores. Es por ello que las oficinas de distintas entidades cambian y ajustan sus horarios para ello.

Bancos, entidades distritales y gubernamentales han anunciado los ajustes para la temporada de fin de año. Recientemente, se conoció que la Secretaría de Movilidad (SDM) también hará un ajuste, para quienes necesiten hacer trámites correspondientes a esta dependencia.

Estos son los horarios de la entidad. Foto: Secretaria Movilidad

Lo primero que indicaron es que el próximo 31 de diciembre no habrá atención en ninguno de los puntos de atención.

Salario mínimo 2026 en Colombia: estos son los gastos que incluye el mínimo vital, según la OIT

Respecto a los puntos para realizar los trámites de salida de patios, la SDM precisó que se puede realizar presencialmente, en los siguientes seis puntos de atención:

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, localizado en la Calle 13 #37-35.

Fontibón Centro, ubicado en la calle 19 #99-68.

Centro Comercial Tintal Plaza en la avenida Carrera 86 #6-37.

Centro Comercial Carrera en la avenida de Las Américas #50-15.

Centro Comercial Mallplaza localizado en la avenida carrera 30 o avenida NQS #19-00.

Centro Comercial Nuestro Bogotá en la carrera 86 #55A-75.

Así funcionarán las oficinas. Foto: 123rf

Por su parte, el primero de enero no habrá atención dado que es día festivo. El viernes 2 de enero habrá atención en los Puntos Centro Comercial Carrera, Centro Comercial Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p. m.

El sábado 3 de enero habrá atención en el Centro Comercial Carrera y Centro Comercial Nuestro Bogotá, de 7:00 a. m. a 2:00 p.m. También en el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, en horario de 7:00 a. m a 5:00 p. m.

Conjuntos residenciales en Colombia recibirán duro impacto en 2026: cuotas, reformas y más

Respecto a la atención en la ventanilla única de servicios, habrá horario extendido hasta el 30 de diciembre, con excepciones en el punto de Tribeca, San Cristobal y Altavista. El 31 de diciembre no habrá servicio por el cambio de tarifas y cierre bancario.

Estos son los horarios actualizados. Foto: Getty / Montaje Semana

A partir del 5 de enero de 2026, todos los servicios de la Secretaría de Movilidad retomarán su horario habitual.