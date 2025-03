“No debe haber dificultades ni procesos administrativos que generen una barrera de acceso a los usuarios ni a los pacientes. Hoy tenemos una normatividad que es limitada en su accionar y que muchas veces se omite o no se hace correctamente, como lo indica la norma ”, expresó.

“Hay una cantidad de enfermedades para las que siguen exigiéndose trámites de autorización, trámites de mipres y que obviamente se vencen; lo que genera una barrera de acceso para los usuarios. Por eso, hoy exijo nuevamente, no solamente a las EPS intervenidas, sino a todas las demás EPS y a las EAPB que administran sus planes de atención a la población; que no debe haber autorizaciones, no debe haber mipres que requieran renovaciones”, agregó Rubiano.