Muchos ciudadanos se declararon indignados por no tener este servicio que complementa su oferta de transporte en medio del caos de la movilidad. Y algunos líderes del gremio de taxistas aplaudieron la determinación con polémicos y desatinados comentarios, algunos misóginos.

Se trata de piezas recientes que no encajan en un rompecabezas regulatorio y legalmente anticuado. Y el caso de Uber deja en evidencia la distancia que deben recorrer hoy Colombia y muchos países para ajustarse a esos entornos.

Sin embargo, el país y muchas partes del mundo, al parecer, van a otro ritmo. Esta discusión preocupa porque no es nueva ni distante. Uber completó en Colombia más de un lustro, con debates hasta ahora estériles en torno a su legalidad, que se suman a amenazas y demandas de los taxistas por mantener el statu quo.

Para muchos países, regular a las empresas tecnológicas se ha convertido en una verdadera papa caliente. Gigantes como Facebook, Google o Amazon casi se han convertido, hoy por hoy, en el mercado mismo. Según The Economist , Google en algunos países procesa 90 por ciento de las búsquedas en la web; Amazon captura más de 40 por ciento de las compras en línea en Estados Unidos; y Facebook, con más de 2.000 millones de usuarios mensuales, domina el sector de los medios. Además, Facebook y Google controlan dos tercios de los ingresos publicitarios en línea de Estados Unidos y tienen una participación muy parecida en otros países.

Nada está claro. Por una parte, quienes defienden el desarrollo tecnológico, como el exministro de las TIC David Luna, dicen que la tecnología va más rápido que la legislación. “Pretender regular cada uno de los sectores es simplemente firmar la lápida del atraso. En unos años vamos a estar en esta misma pelea porque van a llegar los vehículos autónomos que no necesitan conductor y van a dejar a 95.000, 100.000 o 200.000 personas sin empleo”, dice.

Para él, no se trata de regular per se. Existe, en su concepto, la ley de neutralidad de red que permite transmitir los contenidos con libertad, a menos que tengan restricciones impuestas por la legislación. “Si mañana se pone al aparato estatal a regular los sectores donde la tecnología ha aparecido, tendría que dedicarse solo a eso. Falta enfoque, no solo es regular, también desregular”, agrega el exministro.

Las plataformas se han convertido en la manera de conectar más rápidamente la oferta y la demanda. En ellas, la mano de obra de quienes prestan el servicio, domiciliarios o conductores de vehículos, se convierte en eje transversal del modelo. Incluso, ponen su capital de trabajo, en el caso de los vehículos.

Por eso, la idea original planteaba que estas plataformas sirvieran para que algunos complementaran sus ingresos. Pero en contextos como los de América Latina, con altos niveles de desempleo y un dramático proceso migratorio de venezolanos, no ofrecen ingresos complementarios, sino la principal actividad laboral. Según un estudio del BID, 71 por ciento de los conductores de Uber en Colombia tienen educación superior.

Con la salida de Uber, el mercado de las plataformas se recompondrá en otras empresas, como Cabify, Didi y Beat, que han mostrado disposición al diálogo.

Las plataformas, en especial las de economía colaborativa, han recibido cuestionamientos, entre otros factores, por el régimen laboral, que aplicado a rajatabla afectaría el modelo de negocio. Definir el trabajo y la relación con la empresa, en la mayoría de los casos, ha complicado la discusión. Será uno de los temas que asuma el Congreso para intentar regular este mercado (ver artículo siguiente).

Pero a los taxis tradicionales también les caen reparos. El modelo de negocio –como los cupos, cuyo valor ha venido cayendo tras la aparición de las plataformas– está cambiando y la calidad no ha mejorado. Allí las plataformas han ganado espacio. Además, su manejo tiene una gran complejidad por las dificultades para que adopten nuevas tecnologías y mejoren su servicio. Por ejemplo, la alcaldía de Enrique Peñalosa no pudo lograr que los taxistas incorporaran tabletas para darles mayor transparencia a los cobros y a las rutas.