Tembló en Colombia esta mañana de martes, 3 de marzo: esto reportan

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que esta mañana de martes, 3 de marzo, se registró un temblor de magnitud 4.0, con una profundidad de 1 km y epicentro en el municipio de Toribío, Cauca.

Más temprano, sobre las 12:05 de este martes, también se registró otro temblor que tuvo como epicentro el municipio de La Gloria, departamento de Cesar.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-03, 00:05 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), La Gloria - Cesar”, informó el Servicio Geológico.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.