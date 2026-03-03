NACIÓN

Tembló en Colombia esta mañana de martes, 3 de marzo: esto reportan

El temblor se registró a las 7:38 a. m., según el Servicio Geológico Colombiano.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 8:31 a. m.
Temblor en Cauca
Temblor en Cauca Foto: Cuenta en X: @sgcol

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que esta mañana de martes, 3 de marzo, se registró un temblor de magnitud 4.0, con una profundidad de 1 km y epicentro en el municipio de Toribío, Cauca.

Más temprano, sobre las 12:05 de este martes, también se registró otro temblor que tuvo como epicentro el municipio de La Gloria, departamento de Cesar.

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-03, 00:05 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), La Gloria - Cesar”, informó el Servicio Geológico.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Nación

Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

Nación

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

Medellín

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Confidenciales

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Nación

Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

Cartagena

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Nación

Exclusivo: estalla crisis en el sector Defensa. Indumil hizo fuerte reclamo al ministro Sánchez por la caída en más de $90.000 millones en venta de armas

Nación

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Nación

Temblor en Colombia hoy lunes, 2 de marzo: este reporta el SGC

Nación

Marzo inició con temblor en Colombia: un fuerte sismo sacudió a varias regiones

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

Más de Nación

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

Ingrid Paola Hernández Sierra, la funcionaria del Gobierno que falleció en las últimas horas.

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

Maquinaria de Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja en la remoción de miles de metros cúbicos de material tras el derrumbe que obligó al cierre total de la vía Medellín–Bogotá en el sector de San Luis, Antioquia, debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical.

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

El Carmen de Bolívar

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

En la imagen el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el presidente Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo.

Exclusivo: estalla crisis en el sector Defensa. Indumil hizo fuerte reclamo al ministro Sánchez por la caída en más de $90.000 millones en venta de armas

Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde en el norte y occidente, con temperatura máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

En esta zona encontraron los cuerpos sin vida de las dos menores de edad en Atlántico.

Las hipótesis del macabro caso de dos hermanas menores de edad halladas muertas en Atlántico

Noticias Destacadas