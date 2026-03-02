Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este lunes en la mañana al departamento del Meta. El evento fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano y no dejó, hasta el momento, reportes de daños graves.

Sismo superficial con réplica en la misma zona del Meta

Un temblor de magnitud moderada sacudió partes de Colombia esta mañana, con epicentro en el departamento del Meta y percepción en varias regiones del centro del país.

Según el informe oficial publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 7:25 a. m. hora local con una magnitud estimada de 4.1 en la escala sísmica.

Según lo que informó Noticias Caracol, el epicentro se localizó a unos 17 kilómetros del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, en el piedemonte llanero.

El evento fue clasificado como un sismo superficial, ya que ocurrió a una profundidad menor a 30 km, característica que amplifica la percepción del movimiento cerca del epicentro.

15 minutos después del temblor principal, el SGC reportó una réplica de magnitud 2.9, también superficial y en la misma zona.

Medios nacionales confirmaron que el movimiento sísmico fue percibido en distintas ciudades cercanas y del centro del país, incluyendo reportes desde Ibagué y otras áreas alejadas del epicentro, como los registrados en Vanguardia

Hasta el cierre de este informe no se habían registrado víctimas ni daños materiales graves confirmados por los organismos de socorro locales, según reportes de seguimiento.

El país se encuentra en una región de actividad tectónica compleja, donde convergen varias placas geológicas: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Suramericana.

Esta interacción genera acumulación de energía y movimientos frecuentes, muchos de ellos imperceptibles para la población, pero detectados por estaciones especializadas.

Zonas como el piedemonte llanero (Meta) y el Nido Sísmico de Bucaramanga (Santander) son catalogadas por los geólogos como regiones de actividad constante por su cercanía a fallas geológicas y sistemas de tensión acumulada.

Autoridades monitorean posibles afectaciones y reiteran recomendaciones ante movimientos telúricos

Las entidades oficiales recuerdan que no existe tecnología capaz de predecir con precisión cuándo ocurrirá un sismo.

Por eso, la preparación ciudadana, la construcción sismo-resistente y el conocimiento de protocolos de protección personal (como ubicarse en zonas seguras dentro de edificaciones o evacuar de forma ordenada), son esenciales ante eventos de este tipo.

Tras el movimiento sísmico registrado en el Meta, las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo activaron protocolos de verificación en los municipios cercanos al epicentro.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la zona, mientras los consejos municipales de gestión del riesgo reiteraron a la ciudadanía la importancia de conservar la calma.

Es clave identificar puntos seguros dentro de las viviendas y reportar cualquier daño estructural a las líneas oficiales.

Además, recordaron que no existe un sistema que permita predecir terremotos, por lo que la preparación y la información oportuna siguen siendo las principales herramientas de prevención.