🔴 Temblor en Colombia hoy 15 de septiembre en vivo: vea a acá de cuánto fue el último sismo en el país

Precisamente, es importante estar al tanto de la manera como se presentan los movimientos de la tierra en Colombia, pues no se descarta que algunos puedan ser de gran magnitud y, por ende, se necesita de la colaboraci贸n de todos.

5:56 a. m.

Santander

Asimismo, es pertinente hacer menci贸n de la importancia que tiene mantenerse precavido de los movimientos tel煤ricos en relaci贸n con la movilidad del pa铆s. Por ejemplo, una de las carreteras que m谩s se ha visto afectada, ya sea por los temblores y otras situaciones como derrumbes, el clima, etc., es la v铆a al Llano.

Algo que tambi茅n es pertinente dar a conocer es que el director del SGC record贸, en su momento, que el hecho de que se presenten sismo en Colombia no significa, de manera autom谩tica, que se trate de una variable an贸mala, lo que s铆 se debe tener en cuenta es la magnitud y la periodicidad con la que se mueve la tierra.

Los expertos y conocedores del tema geol贸gico comparten que no se puede predecir como tal el momento exacto en el que se llegue a presentar un terremoto, aunque el llamado es para no dejar de estar al tanto del informe de los eventos s铆smicos en el pa铆s, puesto que no se descarta que en alg煤n momento se d茅 un fuerte temblor.