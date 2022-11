Tik Tak: Copa mundo sin cerveza

La orden, hasta hace ocho días, era esconderlos expendios de cerveza, lejos de los estadios, pero no prohibir su venta, porque la marca Budweiser es patrocinadora del evento. Ahora solo se permitirá la venta de la Zero, que no contiene alcohol. Le está saliendo agria a la Fifa la celebración del evento futbolístico. Escuche a María Isabel Rueda.