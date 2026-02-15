Nación

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

Se trata de un lamentable hecho que ha dejado a la comunidad local consternada y sumida en el dolor.

Redacción Nación
15 de febrero de 2026, 3:53 p. m.
Una niña de siete años fue alcanzada por una bala perdida en Versalles. (Foto referencial)
Foto: Semana

El pasado sábado 14 de febrero, la aparente calma en el municipio de Versalles, al norte del Valle del Cauca, se convirtió en tragedia. Se trató de un lamentable hecho que ha dejado a la comunidad local consternada y sumida en el dolor.

Durante un ataque sicarial dirigido a un hombre de aproximadamente 60 años, los disparos alcanzaron de manera accidental a una niña de 7 años, identificada como Violeta, quien perdió la vida, según la Alcaldía de Versalles.

Las autoridades están siendo consultadas sobre el incidente en Buenaventura que resultó en la trágica muerte de dos menores debido a disparos fortuitos.
El pasado sábado 14 de febrero, la aparente calma en el municipio de Versalles se convirtió en tragedia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La comandante de la Policía del Valle, Sandra Liliana Rodríguez, informó que el ataque ocurrió cuando sicarios buscaban al adulto mayor, quien falleció por la gravedad de las heridas. En medio del hecho, la menor resultó lesionada por una bala y, pese a los esfuerzos médicos, murió después de ser trasladada a un centro asistencial.

La oficial también señaló que una patrulla cercana inició la persecución de los agresores, lo que derivó en un intercambio de disparos en plena zona urbana. Durante la huida, los atacantes abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban y, según las autoridades, uno de ellos habría resultado herido.

“Estas personas (los agresores) abandonaron la motocicleta. Al parecer uno de estos delincuentes que huyó se encuentra herido”, sostuvo la autoridad.

Ante esto, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para dar con los responsables de planear y perpetrar el ataque que dejó dos personas asesinadas.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido.
El ataque ocurrió cuando sicarios buscaban al adulto mayor, quien falleció por la gravedad de las heridas. Foto: Colprensa

“Como alcaldesa del municipio de Versalles y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer (sábado 14 de febrero). También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo siete años”, informó la alcaldesa Alba Marina Gómez.

