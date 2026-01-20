Ante un juez de control de garantías de Soacha fueron presentados John Jairo Medina Molina y sus hijos Jhoan Esteban Medina Sendales y Andrés Fabián Medina Sendales, los tres señalados de atacar a un vecino por el arreglo de una moto que le prestaron y que por accidente se cayó. Ese arreglo, de acuerdo con la investigación, costaba 60.000 pesos.

La familia Medina terminó, al parecer, convertida en un trío de asesinos que decidieron cobrar el monto del arreglo de la moto con cuchillos y sobre el pecho de la víctima, un joven de apenas 19 años de edad que prometió cancelar la deuda en pagos de 5.000 pesos; sin embargo, el acuerdo no cayó en gracia en quienes luego se convirtieron en presuntos asesinos.

La Fiscalía capturó a la familia que se convirtió, presuntamente, en asesina y un juez lo envió a la cárcel. Foto: Fiscalía

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2025 en un conjunto residencial del barrio Terra Grande, a donde al parecer llegaron los procesados, papá e hijos, a reclamarle a la víctima el pago de 60.000 pesos, producto del arreglo de una motocicleta que le habían prestado”, dijo la Fiscalía tras completar las audiencias preliminares.

La Fiscalía presentó en las diligencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento todos los elementos de prueba en contra del padre y sus dos hijos. El padre, al parecer, tuvo la iniciativa de buscar al deudor y cobrarse, por las malas, la deuda, un mal ejemplo para sus hijos que estarán privados de la libertad.

“Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión judicial, fueron privados de la libertad en un centro carcelario”, señaló el ente acusador luego de la decisión del juez de ordenar cárcel para el padre y sus hijos.

El fiscal del caso explicó durante las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos los detalles de este crimen, la forma en que la víctima fue abordada e incluso la motivación: la absurda suma de 60.000 pesos por el arreglo de la motocicleta, un hecho de intolerancia que dejó a una familia en luto y a otra con tres de sus integrantes en las cárceles.

“Tras una discusión, los presuntos agresores atacaron con armas cortopunzantes al joven en el brazo derecho y en el pecho. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales”, señaló la fiscal durante las audiencias preliminares.

Como el padre y sus hijos no aceptaron su responsabilidad, la Fiscalía espera presentar ante los jueces la acusación formal en su contra para buscar una condena ejemplar por el asesinato, en familia, de su propio vecino.