Suscribirse

Judicial

Una más. Rechazan por “improcedente” tutela con la que Daniel Quintero Calle buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

El exalcalde de Medellín reclamaba por la vulneración de sus derechos políticos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 4:49 p. m.
Daniel Quintero, Alcalde de Medellín
Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, entuteló a la Registraduría por no permitirle la inscripción de su comité de firmas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por improcedente, el Juzgado 18 de conocimiento de Bogotá rechazó la tutela presentada directamente por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, con la que buscaba que la Registraduría Nacional del Estado Civil le permitiera inscribir su comité de firmas para una candidatura a la Presidencia.

En la acción judicial, el exmandatario pedía la protección de sus derechos políticos, los cuales consideraba vulnerados con la negativa del organismo de permitirle la inscripción del mencionado comité.

Contexto: Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

Por esto, aseveraba que se le estaban afectando sus derechos políticos. Sin embargo, el juzgado no acogió los argumentos planteados por el exmandatario.

“Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable en contra de Daniel Quintero Calle. Lo dicho se fundamenta con base en los términos del calendario electoral, del cual ya se evidenció que el propio accionante los superó por su propia cuenta y no por un aparente actuar omisivo o lesivo atribuible a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, precisa el fallo.

YouTube video player

Esto al considerar que el organismo “se limitó al cumplimiento objetivo de sus funciones constitucionales y legales; motivo mismo por el que se resolvieron los recursos que interpuso el propio interesado”.

Quintero Calle renunció de manera inesperada el pasado 26 de octubre a la consulta interpartidista organizada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista para la elección del candidato presidencial. La lista estaba conformada por el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho.

Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Collage urna.
Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Collage urna. | Foto: Semana

Tras su dimisión, anunció que iba a recolectar firmas para presentar su nombre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El pasado 28 de octubre, el exalcalde lo hizo junto a un grupo de seguidores para así presentar su comité de inscripción de firmas.

Sin embargo, pocos días después, la entidad le señaló que esto no podía ser posible debido a que su nombre ya había sido inscrito en la consulta del Pacto Histórico. Por esto, calificó su petición como “inviable jurídicamente”.

Contexto: Procuraduría confirma sanción disciplinaria contra Daniel Quintero por participación en política

“El procedimiento de recolección de firmas representaría un acto final ilícito. La autoridad no puede permitir la ejecución de un proceso contrario al derecho”, señaló la Registraduría al citar la legislación que impide este tipo de maniobras electorales.

La reacción de Quintero

Tras ser notificado de la decisión judicial, el exalcalde de Medellín anunció que iba a presentar un recurso de impugnación. “No nos dejaron recoger firmas, pero nos queda la alternativa de aceptar el aval de un partido. Hay varios que nos la han ofrecido”.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No dijeron que no tuviéramos la razón, sino que debía ir al Consejo de Estado, que demora años. Dado que la recolección de firmas va hasta el 17 de diciembre ya no daría. Acataremos la decisión, impugnaremos, pero más importante: seguiremos adelante”, publicó.

A primera hora, el exmandatario había cuestionado el hecho que su nombre no apareciera en la más reciente encuesta de intención de voto a las elecciones del próximo año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los constantes señalamientos de la Fiscalía contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la UNGRD

2. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

3. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

4. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

5. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel Quintero CallePresidencia de la RepúblicaPacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.