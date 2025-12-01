Una más. Rechazan por “improcedente” tutela con la que Daniel Quintero Calle buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

Por improcedente, el Juzgado 18 de conocimiento de Bogotá rechazó la tutela presentada directamente por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, con la que buscaba que la Registraduría Nacional del Estado Civil le permitiera inscribir su comité de firmas para una candidatura a la Presidencia.

En la acción judicial, el exmandatario pedía la protección de sus derechos políticos, los cuales consideraba vulnerados con la negativa del organismo de permitirle la inscripción del mencionado comité.

Por esto, aseveraba que se le estaban afectando sus derechos políticos. Sin embargo, el juzgado no acogió los argumentos planteados por el exmandatario.

“Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable en contra de Daniel Quintero Calle. Lo dicho se fundamenta con base en los términos del calendario electoral, del cual ya se evidenció que el propio accionante los superó por su propia cuenta y no por un aparente actuar omisivo o lesivo atribuible a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, precisa el fallo.

Esto al considerar que el organismo “se limitó al cumplimiento objetivo de sus funciones constitucionales y legales; motivo mismo por el que se resolvieron los recursos que interpuso el propio interesado”.

Quintero Calle renunció de manera inesperada el pasado 26 de octubre a la consulta interpartidista organizada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista para la elección del candidato presidencial. La lista estaba conformada por el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho.

Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Collage urna. | Foto: Semana

Tras su dimisión, anunció que iba a recolectar firmas para presentar su nombre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El pasado 28 de octubre, el exalcalde lo hizo junto a un grupo de seguidores para así presentar su comité de inscripción de firmas.

Sin embargo, pocos días después, la entidad le señaló que esto no podía ser posible debido a que su nombre ya había sido inscrito en la consulta del Pacto Histórico. Por esto, calificó su petición como “inviable jurídicamente”.

“El procedimiento de recolección de firmas representaría un acto final ilícito. La autoridad no puede permitir la ejecución de un proceso contrario al derecho”, señaló la Registraduría al citar la legislación que impide este tipo de maniobras electorales.

La reacción de Quintero

Tras ser notificado de la decisión judicial, el exalcalde de Medellín anunció que iba a presentar un recurso de impugnación. “No nos dejaron recoger firmas, pero nos queda la alternativa de aceptar el aval de un partido. Hay varios que nos la han ofrecido”.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No dijeron que no tuviéramos la razón, sino que debía ir al Consejo de Estado, que demora años. Dado que la recolección de firmas va hasta el 17 de diciembre ya no daría. Acataremos la decisión, impugnaremos, pero más importante: seguiremos adelante”, publicó.